Gi-FACTORYは、大型野外グルメイベント『全肉祭』を大分県で初開催！

「第1回 全肉祭 in 大分」として、2025年11月8日(土)から11月9日(日)の2日間、大分市の平和市民公園にて実施されます。

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉まであらゆる“肉”をテーマにした、西日本最大級のグルメイベントです。

第1回 全肉祭 in 大分

日程：2025年11月8日(土)〜11月9日(日)

時間：10:00〜21:00

会場：平和市民公園 (大分県大分市)

店舗数：約70店舗

和歌山や徳島、大阪などで開催され人気を博している大型野外グルメイベント『全肉祭』が、ついに大分県に初上陸！

全国各地の美食約70店舗が集結し、畜産肉・魚肉・果肉など、あらゆる肉料理が楽しめます。

グルメだけでなく、企業ブースでの無料体験や、子ども向けの遊びブース、観覧無料のステージ企画など、朝から晩まで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。

全国の肉グルメが大集結！

『全肉祭』の名の通り、畜産肉料理はもちろん、魚肉を使った料理や、果肉（フルーツ）を使ったスイーツまで、あらゆる肉グルメが集結します！

全国から選ばれた約70店舗が出店し、総メニュー数は200アイテム以上！？

2日間では絶対に食べきれないほどの、多彩な美食が待っています。

広い会場で、お気に入りのグルメを見つけて楽しめます☆

企業ブース＆お楽しみ企画

会場にはグルメ出店のほか、企業ブースも登場！

無料体験やサンプリング企画が実施される予定です。

毎回大好評のワイン試飲コーナーも用意されます！

お子様が楽しめる遊びブースも充実！

大型エアー遊具や、射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーも用意され、家族みんなで楽しめます。

観覧無料のステージパフォーマンス

会場では観覧無料のステージ企画も開催されます。

アイドルによる生ライブや、夜には迫力満点のファイヤーパフォーマンス集団「幻火」によるパフォーマンスも！

幻想的でダイナミックな炎の演舞は必見です。

さらに、スペシャルゲストとして、MEGARYUのMEGAHORNさんの出演も決定しています！

美味しいグルメはもちろん、楽しい体験やステージパフォーマンスも満載の「全肉祭」。

朝から晩まで、大人も子どもも一日中楽しめる、大分初開催のビッグイベントです！

大分市の平和市民公園で開催される「第1回 全肉祭 in 大分」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 子ども向けの遊びブースも！第1回 全肉祭 in 大分 appeared first on Dtimes.