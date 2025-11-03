子ども向けの遊びブースも！第1回 全肉祭 in 大分
Gi-FACTORYは、大型野外グルメイベント『全肉祭』を大分県で初開催！
「第1回 全肉祭 in 大分」として、2025年11月8日(土)から11月9日(日)の2日間、大分市の平和市民公園にて実施されます。
畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉まであらゆる“肉”をテーマにした、西日本最大級のグルメイベントです。
日程：2025年11月8日(土)〜11月9日(日)
時間：10:00〜21:00
会場：平和市民公園 (大分県大分市)
店舗数：約70店舗
和歌山や徳島、大阪などで開催され人気を博している大型野外グルメイベント『全肉祭』が、ついに大分県に初上陸！
全国各地の美食約70店舗が集結し、畜産肉・魚肉・果肉など、あらゆる肉料理が楽しめます。
グルメだけでなく、企業ブースでの無料体験や、子ども向けの遊びブース、観覧無料のステージ企画など、朝から晩まで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。
全国の肉グルメが大集結！
『全肉祭』の名の通り、畜産肉料理はもちろん、魚肉を使った料理や、果肉（フルーツ）を使ったスイーツまで、あらゆる肉グルメが集結します！
全国から選ばれた約70店舗が出店し、総メニュー数は200アイテム以上！？
2日間では絶対に食べきれないほどの、多彩な美食が待っています。
広い会場で、お気に入りのグルメを見つけて楽しめます☆
企業ブース＆お楽しみ企画
会場にはグルメ出店のほか、企業ブースも登場！
無料体験やサンプリング企画が実施される予定です。
毎回大好評のワイン試飲コーナーも用意されます！
お子様が楽しめる遊びブースも充実！
大型エアー遊具や、射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーも用意され、家族みんなで楽しめます。
観覧無料のステージパフォーマンス
会場では観覧無料のステージ企画も開催されます。
アイドルによる生ライブや、夜には迫力満点のファイヤーパフォーマンス集団「幻火」によるパフォーマンスも！
幻想的でダイナミックな炎の演舞は必見です。
さらに、スペシャルゲストとして、MEGARYUのMEGAHORNさんの出演も決定しています！
美味しいグルメはもちろん、楽しい体験やステージパフォーマンスも満載の「全肉祭」。
朝から晩まで、大人も子どもも一日中楽しめる、大分初開催のビッグイベントです！
大分市の平和市民公園で開催される「第1回 全肉祭 in 大分」の紹介でした。
