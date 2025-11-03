親しみやすいデザインとユーモラスな表情！明星企画 東北のご当地赤べこ「東北べこ〜ず」
観光物産土産卸を行う明星企画は、東北各地の“名所・名物”をテーマにした手のひらサイズの赤べこ「東北べこ〜ず」5種類を発売します。
東北5県を代表するモチーフを取り入れた、集めて楽しいコレクションフィギュアです。
2025年11月10日(月)より、東北地方の観光地施設、サービスエリア、道の駅などで本格販売が開始されます！
明星企画 東北のご当地赤べこ「東北べこ〜ず」
東北地方は、それぞれの県に特色ある文化や名物があります。
その魅力を、会津地方の郷土玩具である“赤べこ”というシンボルにのせ、新しいお土産商品として開発されたのが「東北べこ〜ず」です。
東北5県（青森・秋田・岩手・宮城・山形）を代表する要素をモチーフにした、全5種類がラインナップされています。
高さ約3.5cmの手のひらサイズで、親しみやすいデザインとユーモラスな表情が特徴です☆
「東北べこ〜ず」商品概要
価格：各330円(税込)
発売日：2025年11月10日(月)
販売場所：東北地方の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等
サイズ：高さ約3.5cm
素材：PVC
軽量で丈夫なPVC素材を使用しており、子どもから大人まで安心して楽しめます。
東北旅行のお土産はもちろん、インテリア小物やちょっとしたギフトにもおすすめです。
りんごべこ（青森）
青森県を代表する名産品「りんご」をモチーフにした赤べこです。
真っ赤なりんごのデザインがキュート！
秋田犬べこ（秋田）
秋田県といえば「秋田犬」。
可愛らしい秋田犬の特徴を取り入れた赤べこデザインです。
かっぱべこ（岩手）
岩手県の遠野地方などに伝わる「かっぱ」伝説をモチーフにした赤べこ。
ユニークな表情が目を引きます。
伊達政宗べこ（宮城）
宮城県の英雄「伊達政宗」公をイメージした赤べこです。
特徴的な兜のデザインがポイント！
米沢牛べこ（山形）
山形県が誇るブランド牛「米沢牛」をモチーフにした赤べこ。
牛柄のデザインがチャーミングです。
東北5県の魅力を詰め込んだ、手のひらサイズの可愛らしい赤べこたち。
旅行の記念やコレクションとして集めるのも楽しい、新しい東北土産の登場です！
明星企画から発売される「東北べこ〜ず」の紹介でした。
