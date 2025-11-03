観光物産土産卸を行う明星企画は、東北各地の“名所・名物”をテーマにした手のひらサイズの赤べこ「東北べこ〜ず」5種類を発売します。

東北5県を代表するモチーフを取り入れた、集めて楽しいコレクションフィギュアです。

2025年11月10日(月)より、東北地方の観光地施設、サービスエリア、道の駅などで本格販売が開始されます！

明星企画 東北のご当地赤べこ「東北べこ〜ず」

東北地方は、それぞれの県に特色ある文化や名物があります。

その魅力を、会津地方の郷土玩具である“赤べこ”というシンボルにのせ、新しいお土産商品として開発されたのが「東北べこ〜ず」です。

東北5県（青森・秋田・岩手・宮城・山形）を代表する要素をモチーフにした、全5種類がラインナップされています。

高さ約3.5cmの手のひらサイズで、親しみやすいデザインとユーモラスな表情が特徴です☆

「東北べこ〜ず」商品概要

価格：各330円(税込)

発売日：2025年11月10日(月)

販売場所：東北地方の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等

サイズ：高さ約3.5cm

素材：PVC

軽量で丈夫なPVC素材を使用しており、子どもから大人まで安心して楽しめます。

東北旅行のお土産はもちろん、インテリア小物やちょっとしたギフトにもおすすめです。

りんごべこ（青森）

青森県を代表する名産品「りんご」をモチーフにした赤べこです。

真っ赤なりんごのデザインがキュート！

秋田犬べこ（秋田）

秋田県といえば「秋田犬」。

可愛らしい秋田犬の特徴を取り入れた赤べこデザインです。

かっぱべこ（岩手）

岩手県の遠野地方などに伝わる「かっぱ」伝説をモチーフにした赤べこ。

ユニークな表情が目を引きます。

伊達政宗べこ（宮城）

宮城県の英雄「伊達政宗」公をイメージした赤べこです。

特徴的な兜のデザインがポイント！

米沢牛べこ（山形）

山形県が誇るブランド牛「米沢牛」をモチーフにした赤べこ。

牛柄のデザインがチャーミングです。

東北5県の魅力を詰め込んだ、手のひらサイズの可愛らしい赤べこたち。

旅行の記念やコレクションとして集めるのも楽しい、新しい東北土産の登場です！

明星企画から発売される「東北べこ〜ず」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 親しみやすいデザインとユーモラスな表情！明星企画 東北のご当地赤べこ「東北べこ〜ず」 appeared first on Dtimes.