県内のサッカーチームの小学4年生が集まり、サッカー元日本代表の松井大輔さんと岩渕真奈さんをゲストに迎えたイベントが黒潮町で開かれました。



11月3日、黒潮町の土佐西南大規模公園に姿を見せたのは、サッカー元日本代表の松井大輔さんと元なでしこジャパンの岩渕真奈さんです。

2人は日本サッカー協会とみずほフィナンシャルグループが2024年から全国各地で行っている「BLUE DREAMみらいスクール」のゲストとして高知を訪れました。イベントは午前と午後の2回行われ、午前の部には県内のサッカーチームの小学4年生あわせて218人が参加。ゲストの2人と一緒に5人制サッカーの試合を繰り返しました。





■ 参加した子ども「いい体験になったし、日本代表の選手とは2回ぐらいやったことあるけど試合はやったことがなかったのでとても楽しかった。自分もなでしこジャパンに入りたいなと思った」■岩渕真奈さん「勝っても負けてもみんなで鼓舞しあいながら一生懸命頑張る姿は、地方によっていろいろな姿がある中で高知県は良い所なんだなと思った」■松井大輔さん「いろんな子どもたちを見ているがレベルが高かったですし、この中から代表とか世界に飛び立ってくれることを願っている」連休最終日、子どもたちはトップレベルのサッカーに触れ、充実した表情を見せていました。