Stray Kidsバンチャン、フェンディとの新曲リリース イタリア文明宮でMVを撮影
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsのバンチャン（Bang Chan）が、イタリアのラグジュアリーブランド「フェンディ」と音楽プロジェクトを始動。きょう3日、ニューシングル「Roman Empire（ローマン エンパイア）」がリリースされ、イタリア・ローマの同ブランド本社「イタリア文明宮（Palazzo della Civilta Italiana）」で撮影されたミュージックビデオが公開された。
【写真】ローマでも圧巻の姿！Stray Kidsのバンチャン（Bang Chan）
同楽曲は、バンチャンが作詞、作曲、プロデュースを手がけた。同ブランドのクラフツマンシップと現代的な表現を新たな視点で再定義し、音楽という言語を通して解釈された同ブランドの不朽のアイコン「ピーカブー（Peekaboo）」バッグや、メゾンを象徴する「F」へオマージュを捧げている。同ブランドが誇るローマの伝統とバンチャンの独自のビジョンが融合した唯一無二のプロジェクトは、バンチャンの音楽的感性とメゾンの豊かなヘリテージが織りなす比類なき芸術的な相乗効果を映像を通じて鮮やかに表現している。
ビデオは、バンチャンのデビュー前を彷彿（ほうふつ）とさせる、控えめなアーティストの姿から幕を開ける。映像が進行するにつれて2026年春夏 プレコレクションの多彩なスタイルをまとい、「イタリア文明宮」の内部と外部の情景が交互に映し出される。バンチャンの芸術的な成長の軌跡が描かれ、最終的にグローバルアーティストとしての確固たる地位を確立するまでを追体験できる。
この物語は、バンチャン自身の内面的な成長と同ブランドとの深いつながりを描くと同時に、メゾンの持つ創造性を映し出し、コラボレーションを通じて、個々人の創造的潜在能力を認識し、最大限に引き出すことの重要性を訴えかけている。
ニューシングルのリリースを記念し、あす4日には韓国・ソウルにあるブティック「パラッツォ フェンディ ソウル（Palazzo FENDI Seoul）」 にて、バンチャンによるライブパフォーマンスやエクスクルーシブなプライベートイベントが開催される。
