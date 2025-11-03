山崎育三郎、YouTubeチャンネル開設 ゲストに山田孝之を迎え沖縄へ 26年来の2人だからできた“真剣な話”

山崎育三郎、YouTubeチャンネル開設 ゲストに山田孝之を迎え沖縄へ 26年来の2人だからできた“真剣な話”