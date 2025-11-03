山崎育三郎、YouTubeチャンネル開設 ゲストに山田孝之を迎え沖縄へ 26年来の2人だからできた“真剣な話”
俳優・歌手の山崎育三郎（39）が3日、公式YouTubeチャンネル「どうも、山崎育三郎です。」を開設した。
【動画】楽しそうな笑顔…山崎育三郎、山田孝之との沖縄旅の様子
同チャンネルは、山崎のことをよく知らない方にも楽しんでもらえるように、普段の仕事の様子や、交友関係があるゲストを呼んでのトークなど、山崎のさまざまな一面が詰まった内容。
同日に配信された記念すべき第1本目のスペシャルゲストは、山崎が26年前に出会い、互いに幼なじみのような関係という俳優の山田孝之と沖縄を訪れる。動画内では、最高のロケーションの中、ドライブをしながら2人きりの空間だからできた真剣な話や、10代の頃から変わらない2人の空気感などが感じられる。
また、沖縄に移住した山田の案内で訪れた沖縄そば屋や地元の直産市場など、観光名所を巡り沖縄の雰囲気を楽しんだ様子も。毎週月曜日、週1回の予定で更新となり、次回は、10日午後7時に配信予定となっている。
