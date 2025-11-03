バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツはこの土日、アウェーで滋賀レイクスとの2連戦に臨みました。1日は残り4秒で逆転勝利。連敗を7で止めましたが勢いは続かず、連勝はなりませんでした。



6シーズンぶりの7連敗で苦しむハピネッツ。

西地区・滋賀レイクスとの1日の試合は、前半は競り合いとなり、1点をリードして折り返します。





しかし後半の立ち上がり、攻撃の精度を欠きました。ボールを失うミス＝ターンオーバーから速攻を許し、失点するとゴール下のシュートも決め切れず。第3クオーター、ハピネッツの得点はわずか8。滋賀に逆転されます。最大で11点差がありましたが、最終第4クオーター、体を張ってゴール下に攻め込みました。ピンダーに、中山のドライブ。ディフェンスの裏をつき、ピンダーのダンクで1点差に詰め寄ります。試合終了まで20秒を切った場面。リバウンドを取られますが、粘りのディフェンスで攻撃権を得ると…残り時間は12秒ほど。ここもゴール下でした。リバウンドに飛び込んだのはキャプテンの田口。残り4秒でそのまま決めて逆転します。劇的なシュートで1点差のゲームをものにしたハピネッツ。連敗を7で止めました。田口成浩選手「何が何でもあそこは点数を取らないと負けなので、落ちてこいと俺の方に落ちてこいともう決め切ってやるからっていうもう本当に覚えていないんですけど本当に勝つために自分ができることしたら、運よく飛んできたのであれはみんなの思いが詰まったプレーだったのかなと思います」勢いそのままに今シーズン初の連勝を狙った2日。しかし。序盤から滋賀の外国籍選手を中心としたオフェンスを止められず、前半で22点差をつけられます。2日も終盤に粘り強い守備から流れを作り、第4クオーターは滋賀を上回る得点をあげますが…及ばず。連勝とはなりませんでした。ハピネッツ、今シーズン2勝目をあげましたが順位は変わらず、東地区最下位です。次は5日、秋田市で西地区2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦します。今シーズンのホーム初勝利を期待しましょう。