秋田市で開催されている「ABS全国グルメフェスタ」。北は北海道から南は福岡県まで、名店自慢の味が大集合です。3連休最終日の3日もうまいものを求める多くの人でにぎわっていました。



先週金曜日に秋田市の西武秋田店で始まった「ABS全国グルメフェスタ」。会場には、北は北海道から南は福岡県まで、26の名店が集結。晩ごはんのおかずやおつまみにぴったりの一品や、ちょっと贅沢なお弁当、ご褒美スイーツまで、幅広いジャンルが揃っています。





こちらは、島根県の鴨専門店カナールです。ハンバーグやローストなど、鴨肉を使った自慢の商品が並びます。おすすめは、鴨肉のうま味を存分に味わえるしゃぶしゃぶです。鴨下アナ「んん～おいしい。鴨の弾力もすごい良いんですけど、噛めば噛むほど、鴨のうま味・脂、じゅわーって出てきます。んんずっと嚙んでたいです美味しい」東京の漬物の専門店、寿庵。水あめと米麹で大根を漬けこんだ看板商品のべったら漬けやレモンの風味が爽やかならっきょうなど、年代問わず楽しめる様々な種類の漬物を取り揃えています。特に珍しいのは、エリンギの漬物です。鴨下アナ「んん、おいしいッパンチも結構あるんですけど、エリンギの食感と甘さとちょっとしたこのピリッとした辛み、すごいおいしいです。塩の味がエリンギにしみこんでて、どんどんポリポリ食べたい美味しさです、お酒ほしいですねえ」しょっぱいのを堪能したら、やはり、あま～いものも。こちらの店では定番のクリをはじめカボチャ、イモなど、搾りたてのモンブランを楽しめます。美味しさの秘密は熊本県産の和栗に特製あんこを合わせたペースト。鴨下アナ「栗！とっても栗です！！衝撃のなめらかさです。で、なめらかなんですけど、クリーム滑らかだな、ペースト滑らかだなと思っているうちにもう栗の香りがブワッと鼻に来ます。ええ～びっくりの美味しさです。」3連休も多くの人でにぎわったABS全国グルメフェスタ。来週月曜日まで秋田市の西武秋田店で開かれています。