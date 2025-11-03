¥¹¥Þ¥Û¤ÈºâÉÛ¤À¤±»ý¤Ã¤Æ²È½Ð¤·¤¿Â©»Ò¡£¹ÔÀè¤ËÅìµþ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¡¢Êì¤Î¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¡Ä¡¿15ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü£
¡Ø15ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü ÉÔÅÐ¹»¡¦Â´¶È¡¦¤½¤·¤Æ²È½Ð¡Ù¡ÊÀã¤ó¤³¤ÎÆüµ¡§Ì¡²è¡¦¸¶ºî¡¢Ë©ÅÄ¤¢¤ó¤³¤í¤Ô¤×¤Ú¤â¤ê¤â¤ê¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø15ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü ÉÔÅÐ¹»¡¦Â´¶È¡¦¤½¤·¤Æ²È½Ð¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Ãæ³Ø¤Î»þ¤ËÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬¡¢15ºÐ¤Î½Õ¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ë»ö¾ð¤ò²¿¤âÅÁ¤¨¤º¤ËÅìµþ¤Ø½ÐÈ¯¤·¤¿Â©»Ò¡£Â©»Ò¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢²È½Ð¤ÎÍýÍ³¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢°ìÂÎ²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÇº¤àÆü¡¹¡£Â©»Ò¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÈºâÉÛ¤À¤±»ý¤Ã¤Æ²È½Ð¤·¤¿Â©»Ò¤Ï¡¢¡Ö²È¤ò½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Æ±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Î¾¿Æ¤Î¸µ¤Ë·Ù»¡¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡½¡½¡£¡Ø15ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü ÉÔÅÐ¹»¡¦Â´¶È¡¦¤½¤·¤Æ²È½Ð¡Ù¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÊì¤ÈÂ©»Ò¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¸µ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø15ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü ÉÔÅÐ¹»¡¦Â´¶È¡¦¤½¤·¤Æ²È½Ð¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Ãæ³Ø¤Î»þ¤ËÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬¡¢15ºÐ¤Î½Õ¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ë»ö¾ð¤ò²¿¤âÅÁ¤¨¤º¤ËÅìµþ¤Ø½ÐÈ¯¤·¤¿Â©»Ò¡£Â©»Ò¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢²È½Ð¤ÎÍýÍ³¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢°ìÂÎ²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÇº¤àÆü¡¹¡£Â©»Ò¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÈºâÉÛ¤À¤±»ý¤Ã¤Æ²È½Ð¤·¤¿Â©»Ò¤Ï¡¢¡Ö²È¤ò½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Æ±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Î¾¿Æ¤Î¸µ¤Ë·Ù»¡¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡½¡½¡£¡Ø15ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü ÉÔÅÐ¹»¡¦Â´¶È¡¦¤½¤·¤Æ²È½Ð¡Ù¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÊì¤ÈÂ©»Ò¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¸µ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¡£