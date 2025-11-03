地下鉄大通駅から中継です。



５分ほど前にアナウンスが流れまして、人々の動きも少し変わりました。



運転が再開した区間が広がったということです。



琴似と新さっぽろの間で運転が再開されたということで、ここ数時間、南郷７丁目と新さっぽろの間は運転見合わせとなっていたのですが、ここが再開されたと５分前にアナウンスがありました。



ただ一方で、今回ここで起きた停電のトラブルと同じか、また別の原因かどうかは分かっていないですが、この発寒南の駅付近でも列車が動かなくなっているという情報があります。





宮の沢と琴似の復旧はまだ間に合っていないということで、交通局や駅員の方が対応に当たっているということです。こちらの大通駅はご覧いただいた通り、大きな混乱は起きておりません。皆さん案内板を見て他の交通手段などを探してそれぞれ家に向かっているということでしたが、１時間半から２時間かけて歩いて自宅に向かうという方や、こちらは大通駅の近くのバス停、JRバスの乗り場ですが、現在１５人ぐらいの列ができていまして、お話を伺うと、地下鉄に乗れないからバスでなんとか家の近くまで行きますというお話をされていました。雨が降り出しましたので、傘を持っていない方は雨に濡れながらバスを待っているという状況で、もともと３０分かかる家路を１時間半から２時間くらいかかるかもしれないと途方に暮れた様子の方もいらっしゃいました。現在は琴似と新さっぽろの間で運転を再開していますので、最新の情報を確認するようにしてください。南郷７丁目のいまの様子もご覧いただきましょう。すでにこの南郷７丁目と新さっぽろの間は運転を再開しております。先ほどまではこちらにバスあるいはタクシーに乗り換えようという列ができていたんですけれども、運転再開に伴いましていまは落ち着いた状況となっています。