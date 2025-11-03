º´¡¹ÌÚ¿Ô¤ÎÄï¡¦³×¤¬4²óTKO¾¡¤Á¤ÇÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦À©ÇÆ¡õ´ºÆ®¾Þ¡¡31¥»¥ó¥Á¤Î¥ê¡¼¥Áº¹²¿¤Î¡ª3Àï¤Ö¤êKO
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÅìÆüËÜ¥ß¥É¥ëµé·è¾¡5²óÀï¡¡º´¡¹ÌÚ³×¡ÔTKO4²ó0Ê¬49ÉÃ¡Õ¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥¯¥ì¥Ã¥°¡Ê¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î3Æü¡¡Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âè82²óÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï3Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç11³¬µé¤Î·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ß¥É¥ëµé5²óÀï¤Ç¤ÏÁ°ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¡õWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚ¿Ô¡Ê24¡áÈ¬²¦»ÒÃæ²°¡Ë¤ÎÄï¡¦³×¡Ê20¡áÆ±¡Ë¤¬¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥¯¥ì¥Ã¥°¡Ê30¡á¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¡Ë¤ò4²óTKO¤Ç²¼¤·¡¢ÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦½éÀ©ÇÆ¡£´ºÆ®¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥Á1¥á¡¼¥È¥ë68¤Î¼«¿È¤è¤ê¡¢31¥»¥ó¥Á¾å²ó¤ë¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë89¤ÎÄ¹¿ÈÊÆ¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ËÂÐ¤·½é²ó¤«¤é¶¯°ú¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±º¸±¦¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤ò¶¯¿¶¡£3²ó¤Ë¤Ïº¸¹½¤¨¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤¿¥¸¥å¥Ç¥£¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤°¤é¤Ä¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢4²ó¤Ë¶¯Îõ¤Ê±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ºÆ³«¸å¤âÌÔ¥é¥Ã¥·¥å¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡·»¡¦¿Ô¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¹ë²÷¤ÊKO·à¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤êÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¡ÖÎý½¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Îý½¬¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡9·î¤ÎÁ°Àï¤Ç¤Ï¸µWBOÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¡¦Ã«¸ý¾Î´¡Ê31¡á¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤ÎÄï¡¦Íµµª¡Ê29¡áÆ±¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤â¡¢KO¤òÆ¨¤·¤¿»î¹ç¸å¤Ë¤Ï·»¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌ¥¤»¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤í¡£²¶¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ó¤Ê¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤»î¹ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥À¥á½Ð¤·¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤í¤½¤íKO¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÊâ¤±¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤È¤Ê¤ë3Àï¤Ö¤ê¤ÎKO¾¡Íø¡£¡ÖKO¤Ï¤¢¤Þ¤êÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È½ÄêÁÀ¤¤¤ÎÊý¤¬KO¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡12·î20Æü¡ÊÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´ÆüËÜ¿·¿Í²¦·è¾¡¤Ç¤ÏÀ¾·³ÂåÉ½¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£·»¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤Á´ÆüËÜ½éÀ©ÇÆ¤Ø¡ÖÁê¼ê¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë»×¤¦¤¬¡¢¤¢¤È1¥«·îÎý½¬¤·¤Æ¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌó1¥«·î¸å¤ÎÂç°ìÈÖ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£