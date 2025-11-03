なにわ男子、“史上初”京セラドーム6日連続公演開催決定 ファン衝撃「凄すぎ」「当りますように」
7人組グループ・なにわ男子が、史上初となる京セラドーム大阪で6日連続公演を開催することが決定した。
【写真】さわやか！猫とじゃれ合う大西流星
なにわ男子は3日、公式「X」を通じ、「なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE' 京セラドーム大阪 追加公演 決定!!!!!!!」と発表。「京セラドーム史上初”の“6日連続公演”を、なにわ男子が開催します」と伝えた。
同公演は、2026年1月30日、31日、2月1日、2日、3日、4日に開催。また、東京ドームでも26年1月12日、13日に開催する。
この投稿には「おめでとうございます！」「6日連続公演凄すぎます」「大きくなっていく姿を応援できて幸せです」「どうかドームで会えますように！」「どうか当たりますように」といった声が寄せられている。
