お笑い芸人のおばたのお兄さんが2日、自身のアメブロを更新。仕事と家庭の両立への悩みについてつづった。

おばたは「北九州→宮崎→長崎→福岡 そして明日は札幌でお仕事！お仕事を頂けることは大変ありがたいです」「親バカなもんで、とにかく息子と会いたくなるんです。妻が写真を送ってくるから余計に」と心境を明かし、妻でフジテレビ・山崎夕貴アナウンサーと長男の2ショットを披露した。

続けて「これ『こどもに会えない！』もそうなんだけどつまりは妻のワンオペ時間も増えるわけで…うちは夫婦共働きだから、妻は仕事に加え家事育児全てをその間ひとりでやることになる」と家庭の状況を説明。「仕事と言えどこちらは朝や夜は1人だから自由時間があるため、外食に行ったりも出来るので、そこの申し訳なさも出る」と、率直な思いをつづった。

さらに「自分の『息子との時間を大切にしたい！』という思いや『妻に負担がかかり過ぎる』など（妻もやりたい仕事はあるわけで、それを断らなきゃいけなくなる）のことから、お仕事をお断りしてしまうこともあるんです。色んな生活バランスを考えてね。そんな時『果たしてこれでいいのだろうか』なんて思うこともあるわけです」と、仕事と家庭の両立への悩みを明かした。

しかし「『そもそも自分は何故働いているか！』の意味を考えた時に、僕の場合は『幸せだなぁと思う時間が長い人生にしたいから』なんです」と仕事への思いを吐露。「仕事はもちろんしんどい時もあるけど、楽しい時間の方が圧倒的に多いし、その上で家族との時間も大切にするのは、本当に幸せだなぁと思います。もちろん仕事をお断りするというのは、その先に誰かに迷惑がかかっているかもしれないけど、自分の人生のハンドルは自分で握るようにしないと、何か悪い方向に行った時に他人のせいにしてしまいかねないからね」と自身の考えを示した。

