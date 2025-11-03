興行収入（興収）166億5000万円と歴史的ヒットを続ける「国宝」の李相日監督（51）が3日、都内で開催中の東京国際映画祭で黒澤明賞を受賞し、3日に都内で開かれた授賞式に登壇した。席上に「国宝」に主演した吉沢亮（31）がサプライズで登壇し、花束を贈った。

吉沢は「このたびの受賞、おめでとうございます。僕ごときがコメントするのも、あれなんですけど」と、照れながら李監督への祝福のコメントを口にした。「『国宝』で初めてご一緒し、映画というものに対する覚悟、執念のようなものを現場で感じて。ものすごく大きな愛を持って、映画に関わっている肩だと感じた」と李監督を評した上で「その思いが我々を引き上げてくれ、僕自身より、僕のことを信じてくれているなと思う日々に、応えるのが非常に苦しくもあり、それ以上の幸せを感じる3カ月の撮影でした。ありがとうございました」と感謝した。

「国宝」は作家・吉田修一氏の同名小説の映画化作品。吉沢は任侠（にんきょう）の一門に生まれながらも歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生をささげた主人公・立花喜久雄の50年を、少年期を演じた黒川想矢（15）と演じ上げた。抗争で父を亡くした喜久雄を引き取る上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎を渡辺謙（66）半二郎の実の息子で、生まれながらに将来を約束された御曹司・大垣俊介を横浜流星（29）、少年期を越山敬達（16）が演じた。吉沢は横浜と、歌舞伎俳優の中村鴈治郎（66）から1年半にわたって歌舞伎の指導を受けたことも話題を呼んだ。

6月6日の初日からロングラン上映が続き、興行収入（興収）166億5000万円（26日現在、興行通信社調べ）を記録し。03年に興収173億5000万円を挙げ、日本映画歴代11位、実写では最高興収記録を22年、守り続ける「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督）に、あと7億円に迫っている。第98回米アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品に決定している。

黒澤明賞審査委員長の山田洋次監督（94）は「常に重厚なテーマをはらんでいる、ドッシリした映画を作る監督。もう1つ、特徴があるのが、特に『国宝』は典型的なんだけど、流れを無視して立体的に作り、テーマをぶつけてくるから迫力がある」と李監督の映画を評した。その上で「日本映画史を飾るような大ヒットを記録し、映画人として、どれだけ勇気をもらえたか分かりません」とたたえた。