¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/03¡Û¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤¬11·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤¿¤Á¤ÎÍÄ¾¯´ü¤äºÇ¿·¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î¸µºÊ¡¢Ì¼¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
ÌÚ²¼¤Ï¡ÖËèÆüÄ¶¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÁÇÄ¾¤ÇÁ´ÎÏ¤Êhappy girl Makana¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤Á¤ã¤ó¤Î10ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡£»º¤Þ¤ì¤¿Ä¾¸å¤äÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸½ºß¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡Öº£Æü¤ÏÂç¹¥Êª¤Ê¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¤È¤¦¤É¤ó¤È¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤â¤ä¤·¤È¥Þ¥ê¥Í¥µ¥é¥À¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÄº¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡Äºî¤ê¤Þ¤¡¤¹¡×¡Ö10ºÐ¤â»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤¯¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤¬Áá¤¤¡×¡Ö»ÐËå°¦¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÍ¥¼ùºÚ¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ö²ÈÂ²¤Îå«¤¬¤¹¤Æ¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚ²¼¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦FUJIWARA¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤È2010Ç¯¤Ë·ëº§¡£2012Ç¯¤Ëè½¡¹ºÚ¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢2015Ç¯¤Ëçý³ðºÚ¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£2019Ç¯¤ËÆ£ËÜ¤ÈÎ¥º§¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
