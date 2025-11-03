舟山久美子（くみっきー）、長女1歳記念で家族写真公開「全員美形オーラすごい」「ママにそっくり」と反響
【モデルプレス＝2025/11/03】モデルでタレントのくみっきーこと舟山久美子が11月3日、自身のInstagramを更新。1歳の誕生日を迎えた長女との家族写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】くみっきー「ママにそっくり」長女を顔出し
くみっきーは「Celebrating her first birthday with a family photo we’ll always treasure（1歳の誕生日を記念して、家族みんなでいつまでも大切にしたい写真を撮りました）」と綴り、1歳になった長女、長男、夫と4人での家族写真を公開。
「抱きしめて、学んで、愛した1年間。あなたたちがママにしてくれてから、こんなにも毎日が愛おしくて特別で、かけがえのない時間なのだと知ることが出来ました」と母としての想いを記し、家族4人で笑顔を見せているショットや、長女の笑顔が弾けるショット、泣きそうな表情のものなど複数の写真を公開している。
この投稿には「幸せが詰まってる」「憧れの家族」「長女ちゃんママにそっくり」「全員美形オーラすごい」「泣きそうなお顔愛しい」「お目々がキラキラ」といった声が寄せられている。くみっきーは2019年に一般男性との結婚を発表。2021年9月に第1子長男を出産、2024年10月に第2子長女を出産している。（modelpress編集部）
