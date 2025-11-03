工藤静香（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/03】歌手の工藤静香が11月2日、自身のInstagramを更新。自宅で収穫した柑橘の動画を公開し、話題を呼んでいる。

◆工藤静香、自宅の庭で収穫した柑橘を公開


工藤は「口の中、両方のほっぺの奥がキーンとする投稿！柑橘と蜂蜜」とつづり、金柑やかぼすを収穫、調理している動画を投稿。綺麗に整えられた緑豊かな庭にて、穏やかな表情で自然の恵みを楽しむ姿を披露している。

◆工藤静香の投稿に反響


この投稿には「魔法のお庭みたい」「甘酸っぱくて美味しそう」「立派ですごい」「素敵な生活に憧れる」「ナチュラルな暮らし方に癒やされる」「理想のライフスタイル」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

