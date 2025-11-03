藤井萩花、口ピアスで雰囲気ガラリ「NANA」風コーデが話題「本人レベル」「セクシー」
【モデルプレス＝2025/11/03】E-girlsとして活動していた藤井萩花が11月1日、自身のInstagramを更新。コスプレショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】元E-girlsで双子の母「再現度高すぎ」NANAコスプレ披露
藤井は、漫画家・矢沢あいの人気作「NANA」のキャラクター・ナナのスタイルをオマージュした服装を披露。スタッズが付いたジャケットにチョーカーベルトを合わせ、ミニスカート姿で美しい脚を公開している。また、口ピアスを着け「NANA」の世界観を表現した。
この投稿にネット上では「ナナ本人レベル」「スタイル良すぎ」「口ピアスがセクシー」「かっこよすぎ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆藤井萩花「NANA」風コスプレショット公開
◆藤井萩花の投稿に反響
