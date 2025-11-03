

大阪屋 備前市香登西

アメリカ・メジャーリーグワールドシリーズでMVPを獲得した備前市出身のドジャース・山本由伸投手。その地元・備前市のゆかりの場所には多くの人が訪れていました！

山本由伸投手が子どもの頃に通ったという、地元・備前市の「大阪屋」。

たくさんの野球ファンも訪れていました！

（訪れた人は―）

「きのうは由伸選手がMVPをとったり大活躍していたんで、あやかりに来ました」

「子どもが野球やっているんで、由伸さんのいろんなものを見せておきたいと思って」

「山本投手みたいなすごい選手になりたい」

山本投手のお気に入りだったという焼肉セットを食べる人も！

（訪れた人）

「山本投手が大好きだって聞いて……力がついて、これからどんどんいいことがありそう」

こちらの焼肉セット、山本投手のMVP獲得を記念して、4日から11月9日の午前5時まで2割引きで提供されるということです。

（大阪屋／田中雅裕 代表）

「本当に誇らしいと言いますか、備前市にとっても希望の人、よりいっそう今後も応援していきたい」

同じく備前市の伊部運動公園に2025年6月に設置された山本投手のデザインのマンホール。県内外から多くの人が写真を撮りに訪れていました。

（兵庫・姫路市から）

「（これを見に来た？）そうです。オリックスの頃から応援していて、優勝したので見に行ってみようと。カーブの感じもいいですよね。本物はもっとかっこいい」

（備前市から）

「（見ている人が）きょうめちゃくちゃ多い。できてすぐの頃はぱらぱら来ていたけど、活躍するとは思っていたので予想通り予想以上」

（岡山市から）

「もうどきどきでした。生で見てたんで心臓が止まりそうでした。すごい誇りですね。まだこれからも応援していきたい」