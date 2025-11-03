【ねこ漫画】「腰とんとんをしろ!!」クールな猫がまさかの甘えん坊に！下僕の抵抗を許さない猫様の要求【作者に聞く】
【漫画】猫様VS下僕の戦いの一部始終を見る
「腰とんとん」が好きな猫もいれば、そうでもない猫もいる。今回紹介するヒュノトは、「腰とんとん」が大好きでたまらない猫である。現在19匹の猫と暮らしている漫画家のもちこさん(@mogutchecho)は、ある日、そんなヒュノトからの要求を拒んでみることにした。果たしてヒュノトはもちこさんに対し、どういった手段に出るのだろうか。
■クールな猫が「腰とんとん」で激変
このほほえましいエピソードについて、もちこさんに話を聞いた。
19匹も猫を飼われているもちこさんだが、ヒュノトくんはどんな性格の猫だろうか。「実はヒュノトは5歳くらいまでは人間に一切甘えない、クールな性格だったんです。それがある日『腰とんとん』を経験したことによって、その気持ちよさにハマったのか、すぐに膝に乗ってくるようになり、甘えん坊の猫に変貌しちゃいました」と、衝撃の過去を明かした。
そんなに急激に変わるものなのだろうか。特に旦那さんの「腰とんとん」がお気に入りだという。「はい、旦那はヒュノトに怒られながら『腰とんとん』をしているうちに、コツを掴んだようです。ヒュノトの教育の賜物かもしれません(笑)」と、もちこさんは笑う。
■サボると「にゃーっ!!」
「とんとんに厳しい」という別の4コマ漫画も描かれているが、もちこさんはいまだにヒュノトくんに怒られることがあるのだろうか。「あります!腰とんとんをサボったり無視すると耳元で『にゃーっ!!』と怒ってきます(笑)」と、猫様との不毛な攻防戦を語った。
実はヒュノトくんのほかにグリちゃんも「腰とんとん」が好きな猫である。グリちゃんの場合は、「腰とんとん」の要求の仕方がちょっと特殊だという。クセが強いそのかわいい様子も漫画で描かれているので、ぜひそちらも見てみてほしい。
取材協力：もちこ(@mogutchecho)
