旅の不安を一掃！【エース】のスーツケースは快適さと安心感を両立。Amazonで販売中！
クロスラインが映える鏡面の鮮やかなスーツケース。容量がアップするエキスパンド機能や、坂道や電車で活躍するキャスターストッパー、ちょっとしたお買い物袋を下げられるサイドフックなど機能盛り沢山のシリーズ。TSダイヤルファスナーロック(Travel Sentry®認可ロック)搭載で、施錠したまま預け入れ可能。
容量は63Lから最大75Lまで拡張でき、長期旅行や帰省時のお土産の収納にも余裕を持って対応できる。
キャスターストッパー機能付きで、坂道や電車内でも不意な走行を防ぎ、安全性と利便性を兼ね備えている。
サイドには買い物袋などを引っかけられるフックが付いており、移動中のちょっとした不便も解消してくれる。
TSダイヤルファスナーロックや両面仕切りの内装が、セキュリティと整理整頓の両面で旅行を快適にサポートする。
