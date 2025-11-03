丸の内エリアに“ミッキー”や『ズートピア2』のモニュメントが登場へ！ ディズニーの限定グッズ販売も
よろこびや感動に包まれるディズニーの物語をテーマにしたホリデーイベント「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025『Disney JOYFUL MOMENTS』」が、11月13日（木）〜2026年1月4日（日）の期間、東京・丸の内エリアで開催される。
【写真】新作映画の世界観たっぷり！ 『ズートピア2』のモニュメント
■モニュメントは全6拠点
今回開催される「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025『Disney JOYFUL MOMENTS』」は、ディズニー作品の“JOYFUL”なシーンをイメージしたモニュメントや限定グッズなどが展開される期間限定のホリデーイベント。
丸の内エリア内6拠点には、ミッキーマウスのマークをデザインしたクリスマスツリーをはじめ、『アナと雪の女王』や『塔の上のラプンツェル』、『トイ・ストーリー』、そして12月5日（金）公開の『ズートピア2』をイメージしたモニュメントが登場する。
また、ショップや一部レストランでは、丸の内エリアでしか買えない限定グッズや特別なフードメニューを提供。加えて、限定グッズまたはインスパイアードメニューを含む3000円（税込）以上の購入で、数量限定の「オリジナルステッカー」がもらえる。
さらに、ホリデーシーズンにぴったりなグッズがそろうポップアップショップが丸ビルで開催されるほか、丸の内エリア12ヵ所にディズニーキャラクターのスタンプが現れるスタンプラリーも実施され、ホリデーシーズンを盛り上げる。
【写真】新作映画の世界観たっぷり！ 『ズートピア2』のモニュメント
■モニュメントは全6拠点
今回開催される「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025『Disney JOYFUL MOMENTS』」は、ディズニー作品の“JOYFUL”なシーンをイメージしたモニュメントや限定グッズなどが展開される期間限定のホリデーイベント。
また、ショップや一部レストランでは、丸の内エリアでしか買えない限定グッズや特別なフードメニューを提供。加えて、限定グッズまたはインスパイアードメニューを含む3000円（税込）以上の購入で、数量限定の「オリジナルステッカー」がもらえる。
さらに、ホリデーシーズンにぴったりなグッズがそろうポップアップショップが丸ビルで開催されるほか、丸の内エリア12ヵ所にディズニーキャラクターのスタンプが現れるスタンプラリーも実施され、ホリデーシーズンを盛り上げる。