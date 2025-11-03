国の無形文化財へ登録される見通しとなった石川伝統の「加賀料理」。高校生たちにその料理技術を学んでもらおうと、金沢市内の料亭で研修が行われました。

創業130年を超える金城樓。



石川伝統の加賀料理を受け継いできた老舗料亭です。



厨房の一角には、食材と格闘する2人の高校生の姿が…

三重県の相可高校3年生の、宇井真優さんと今井笑琉さんです。



ふたりはことし8月に、金沢市内で行われた和食の日本一を決める大会「WASHOKUグランプリ」に出場し、優勝に輝いた凄腕コンビ。

今回は優勝の特典として、技術をさらに高めてもらおうと、加賀料理を受け継ぐ金城楼で料亭研修が行われました。



生のサワラやアオリイカなど、慣れない食材に格闘しながらも…

出来上がったのは10品の地物料理。



相可高校(三重)3年・宇井 真優 さん：

「(食材の)鮮度がいいので身がしまってて、食材の大切さとか鮮度とかを守りながら、どう調理していくのかが、大切だと思った」

相可高校(三重)3年・今井 笑琉 さん：

「お店の空気感というのを感じたのと、絶対、自分では思いつかない面白い発想があってよかった」



加賀料理が文化財へ登録されれば、京料理に続き国内2例目となる快挙。

注目度アップに期待が高まります。



金城樓・加茂野 隆志 料理長：

「治部だったり唐蒸しであったり、海山が近いいい食材を触るのが(加賀料理の)おいしさの秘訣。全国的に同じような料理が多い中で、金沢らしい料理を学んでほしい」

こうした研修は今後、金沢市内のほかの料亭でも行われる予定です。