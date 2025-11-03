ÊÁËÜÌÀ¡¢77ºÐ´î¼÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÃÅ¾å¤Ç·Þ¤¨¡ÖÀëÅÁ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
ÊÁËÜÌÀ¤¬77ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥¬¥é¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿ÆüÊÆ¹çºî±Ç²è¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÊHIKARI´ÆÆÄ¡¢26Ç¯2·î27Æü¸ø³«¡Ë¥¢¥¸¥¢¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¡£·àÃæ¤ÇÌ¼¤ò±é¤¸¤¿¿¿ÈôÀ»¡Ê49¡Ë¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£´î¼÷¤ò·Þ¤¨¡¢»ç¿§¤Î²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤¿ÊÁËÜ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤ï¤º¡Öµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¡ÊºîÉÊ¤ò¡ËÀëÅÁ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢22Ç¯¤ÎÊÆ±Ç²è¡Ö¥¶¡¦¥Û¥¨¡¼¥ë¡×¤ÇÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÊÆÇÐÍ¥¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¡Ê57¡Ë¤¬¼ç±é¤·¡¢Åìµþ¤ÇÊë¤é¤¹Íî¤Á¤Ö¤ì¤¿ÇÐÍ¥¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤ò±é¤¸¤¿¡£ÊÁËÜ¤Ï·àÃæ¤Ç¤âÏ·Í¥¤Î´îµ×Íº¡¢¿¿Èô¤Ï´îµ×Íº¤ÎÌ¼²íÈþ¤ò±é¤¸¤¿¡£»£±Æ¤Ï24Ç¯3¡Á5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥ª¡¼¥ëÆüËÜ¥í¥±¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÊÁËÜ¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¤¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Û¥¨¡¼¥ë¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤ÆÉ¾¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤Ç¡¢Âç¤¤¤Êý¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¤¤¯¡¢±ü¹Ô¤¤¬¿¼¤¤¼Çµï¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¿ÍÊÁ¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Êý¤Ç¡£±éµ»¤È¿ÍÊÁ¤¬¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÄÅö¤¿¤êÁ°¤È¸À¤¨¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¡¢¤ª¼Çµï¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤¬¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
HIKARI´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊÁËÜ¤µ¤ó¤ò´îµ×Íº¤À¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤òºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢ÊÁËÜ¤òÊú¤Äù¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥´¡¼¥Þ¥ó¡¡¥·¥ã¥Î¥óâÃÍÛ¡¢ÌÚÂ¼Ê¸¡Ê31¡Ë¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê29¡Ë¼Äùõ¤·¤Î¡Ê36¡Ë¤âÅÐÃÅ¡£