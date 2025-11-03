嵐がデビュー26周年を迎えた3日、ファンクラブ会員限定の生配信「生配信だヨ嵐会2025」に5人そろって出演した。

配信が始まると、テーブルを囲んだ5人が姿を見せ「嵐でーす！」と、おなじみの声を響かせた。

全員で生配信に出演するのは、活動休止前に配信形式で行った20年大みそかの「This is 嵐 LIVE 2020．12．31」以来約4年10カ月ぶり。以降、芸能活動を休止していた大野智（44）はこの日1768日ぶりに生配信に出演し、肉声を発した。

配信では、嵐のCDやポスターなど思い出の品に囲まれた空間で26周年記念日を祝福。大野が「26周年、おめでとう」と音頭を取って5人で乾杯。視聴するファンにも「皆さんもおめでとう」と喜びを分かち合った。

配信ではファンから寄せられた祝福メッセージや質問に応じた。来年のライブに向けて始めていることを問う声には、松本潤（42）が「嵐の曲はちょこちょこ聴き始めてる」と明かした。櫻井翔（43）も「昔の映像見てるよ」と続き、それぞれのペースで本番に向けた準備を始めている様子だった。

嵐は、1999年に「A・RA・SHI」でCDデビュー。数々の金字塔を打ち立て国民的アイドルへと成長したが、20年12月31日に惜しまれながらもグループとしての活動を休止。今年5月6日、再始動し来春行うコンサートツアーをもって、グループ活動を終了することを発表した。