全国高校サッカー選手権の石川県大会は2日、準決勝が行われ、決勝に進出する2校が決まりました。熱い思いがぶつかった熱戦を振り返ります。

準決勝の第1試合は、3回目の優勝を狙う七尾市の鵬学園と、去年、準優勝の悔しさを晴らしたい金沢市の遊学館の一戦。



試合が動いたのは、前半27分、鵬学園のコーナーキックでした。



混戦の中、8番の鶴野が押し込み先制点。

その8分後に、今度は11番の臼井が、またもやコーナーキックから追加点を決め、2-0で折り返します。



後半に入り、遊学館も果敢に攻めますが、なかなかゴールネットを揺らすことはできません。



そして、鵬学園の臼井がもう1点を押し込み、3対0で試合終了。

鵬学園が2年ぶり8回目の決勝進出です。



第2試合は、去年、初優勝し、連覇を目指す金沢市の金沢学院大附属と、33回目の優勝を狙う強豪、金沢市の星稜の一戦。

しかし、雷雨の影響により、開始10分で試合は一時中断します。



そして、0-0で迎えた後半。



両者、決定機を迎えますが、得点には至りません。



拮抗した状態が続く中、試合が動いたのは後半34分でした。

金沢学院14番・木村がゴール前に出したボールに、9番・家邉が反応し先制点。



これが決勝点となった金沢学院が、2年連続で星稜を破り決勝進出です。

全国高校サッカー選手権の石川県大会決勝は9日正午から行われ、テレビ金沢では実況生中継でお伝えします。