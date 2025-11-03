◆第２５回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）

ダート競馬の祭典で、１着賞金１億円を目指して戦う大一番に１３頭（ＪＲＡ６、船橋１、大井４、川崎１、兵庫１＝ホウオウトゥルースは競走除外）が出走し、単勝１・７倍で断然人気のＪＲＡのミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）が４コーナー先頭から押し切って２度目のＪｐｎ１勝利を飾った。

秋華賞（エンブロイダリー）、菊花賞（エネルジコ）、前日２日の天皇賞・秋（マスカレードボール）と３週連続Ｇ１勝利のクリストフ・ルメール騎手は、２日連続のビッグレース勝利。ＪＢＣクラシックは初勝利となった。勝ち時計は１分５２秒０。

同馬はフォーエバーヤングを筆頭に、ダートの強豪がそろう４歳世代の一角。これで重賞５勝目とした。７月の帝王賞に続くＪｐｎ１勝利を決め、今後の活躍が期待される。

ＪＲＡのメイショウハリオ（浜中俊騎手）が７番人気で昨年に続く２着。大井のサントノーレ（矢野貴之騎手）が３番人気で３着だった。

浜中俊騎手（メイショウハリオ＝２着）「向こう正面の手応えが良く、勝ちを意識できる雰囲気だったが、勝った馬が強かった。帝王賞を回避してから順調にきたわけではないなか、これだけ走ってくれて改めて底力を感じるレースだった。この後、無事に調整を進めていければ」