ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８、伊７４ｂｐ 緩やかな縮小の流れ継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ 2.637
フランス 3.418（+78）
イタリア 3.379（+74）
スペイン 3.139（+50）
オランダ 2.785（+15）
ギリシャ 3.261（+62）
ポルトガル 2.992（+36）
ベルギー 3.164（+53）
オーストリア 2.928（+29）
アイルランド 2.868（+23）
フィンランド 2.998（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
