ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７８、伊７４ｂｐ　緩やかな縮小の流れ継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ　　　　2.637
フランス　　　3.418（+78）
イタリア　　　3.379（+74）
スペイン　　　3.139（+50）
オランダ　　　2.785（+15）
ギリシャ　　　3.261（+62）
ポルトガル　　　2.992（+36）
ベルギー　　　3.164（+53）
オーストリア　2.928（+29）
アイルランド　2.868（+23）
フィンランド　2.998（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）