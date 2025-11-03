世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「逃走男は“殺人犯” 暴走バイクの逃走劇…衝撃の結末」についてです。

◇

アメリカ・カリフォルニア州の多くの車が行き交う道路。その中をすりぬけるようにして、1台のバイクが猛スピードで走っていきます。

次々と車を追い抜くバイクの運転手。この男は、家庭内暴力で通報され、自宅に駆けつけた保安官代理を射殺し逃走したとみられています。警察もバイクで追いかけますが、なかなか距離が縮まりません。

アメリカメディアによりますと、逃走劇はおよそ1時間続き、最高で時速240キロ近くに達したといいます。一時は警察のバイクが、あと少しのところまで追いつきますが…男はスピードをあげ、ふたたび警察を引き離します。

しかし、前方を走っていた車と衝突。男は道路に投げ出されました。その後、駆けつけた警察官に拘束され、ヘリコプターで病院に搬送。現在も病院で手当てを受けていて、近日中に起訴される見込みだということです。

実はバイクの暴走を止めたこの車を運転していたのは、非番の保安官代理。男の暴走を止めようと、意図的にぶつかったということです。

（11月3日放送『news every.』より）