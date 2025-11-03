ボートレース戸田の「第14回マスターズVSルーキーズ・マンスリーBR杯」が、4日に開幕する。

出場選手が選手登録番号順にベテランの半数がマスターズ組、残りの半数がルーキーズ組として原則、1個レース3人ずつで予選を行う。そこから両組の得点率上位6人ずつが、それぞれの組同士で7日の4日目準優勝戦を戦い、1〜3着の3人ずつが8日の最終日優勝戦へ進む5日間となる。初日、注目の存在は3日の前検日に好デモを披露した豊田祥生（23＝静岡）だ。

引き当てた63号機は前々操者の江夏満が準優勝、前操者の松田真美は予選で連勝を飾り、いずれも行き足が抜群だった。豊田も「行き足はメチャいいです。気持ちもう少し回転を止めれるかなって感じですが、前検としては十分です。ベースはこれで、ペラを少し調整するくらいでいいと思います」と好感触を得ていた。

今節が新期1節目。「8月は調子が良かったんですが、最近はもっと頑張らないといけないなと思っています」と前期を振り返った。「毎節、予選突破はしなければいけませんね」。気持ちも新たに、4号艇の初日8Rは一発を狙う。