ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん ハロウィン仮装の訪問入浴に「気持ちまでサッパリ」 心温まるサービスに感謝【ＡＬＳ闘病】





津久井教生さんは、「私は訪問入浴が大好きなので〜す♪」と題し、「先日のハロウィンにエミール訪問入浴の皆さんが仮装してくれました〜♡こういう心づかいに癒されています♪」と投稿。







続けて、「しっかりと体を丸洗いしてもらうと気持ちまでサッパリとするのです♡手際のよい１時間のお楽しみタイム楽しい会話でニンマリしちゃいます（笑）」とコメント。スタッフとの会話も充実しており、音楽や食べ物、最近の出来事など様々な話題で盛り上がっているようです。







特にハロウィン当日には、「ＢＧＭもハロウィンの曲にして笑顔で盛り上がりました♪エミール訪問入浴の皆さんいつもありがとうございます♡」と感謝の気持ちを伝えました。







津久井さんは最後に、「訪問入浴は私にとって素敵な対症療法になっているのです♪」とコメントし、投稿を締めくくりました。







2024年10月のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



【担当：芸能情報ステーション】