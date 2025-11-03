歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。自宅で栽培した柑橘類と蜂蜜を使った手作りシロップ作りの様子を公開しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「口の中、両方のほっぺの奥がキーンとする投稿！柑橘と蜂蜜」 庭で実った柑橘と蜂蜜を使った手作りシロップを公開





工藤さんは「口の中、両方のほっぺの奥がキーンとする投稿！柑橘と蜂蜜」とコメントし複数の動画を投稿しました。







収穫した柑橘は大小さまざまで、「大きいのだけ。ちょっと。色がついててもね、ちっちゃいのがあるんですよ」と解説しながら、果実を丁寧に摘み取る姿が映し出されています。







動画には、木製のボウルに盛られた鮮やかな黄色の柑橘類とローズマリーやタイムといったハーブも映されています。素朴で温かみのある木のボウルが、柑橘の鮮やかな黄色や橙色を引き立てています。







庭やベランダで育てている柑橘の木には、黄色く色づいた実が多数なっており、「カボス、もう黄カボス、黄色くなっちゃった。もう取ってしまう」と収穫の様子を伝えています。







シロップ作りについてハーブを手に取り「ちゃんと水気を取ってから入れてしまう。ちょっと香りをつける感じ」と語り、材料の下処理から香り付けまで丁寧に行う様子が映されています。





「これを移したんだけど、その中にちょっとだけわざと残してここにまた生姜とか柑橘とか色々入れて冷蔵庫に入れてシロップを作る」と調理過程を説明しています。







自宅で採れた柑橘類と蜂蜜を使った手作りの様子を惜しみなく公開した工藤さんの投稿は、季節の恵みを生かした手作りの楽しさを伝えています。







この投稿に、「甘酸っぱくて美味しそうですね」「蜂蜜漬け美味しそうですね」「しーちゃんちのお庭は季節を感じられ素晴らしいですね」「金柑蜂蜜漬は今からいいですよね」「綺麗な蜜柑、蜂蜜、ハーブ漬け。そんな風にも出来るんですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】