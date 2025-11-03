『超いきものがかりフェス』開催決定！第一弾出演アーティストに槇原敬之、スキマスイッチ、秦 基博ら

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

いきものがかりのデビュー20周年を記念した初の主催フェス『超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! ～ありがとうって伝えたくて～』が2026年3月14日・15日の2日間にわたり、LaLa arena TOKYO-BAYにて開催されることが発表された。あわせて槇原敬之、スキマスイッチ、秦 基博らが第一弾出演アーティストとして発表された。

■「心の底から『ありがとうって伝えたくなる』フェスになるかと思います」（いきものがかり・水野良樹）

2006年3月15日に1st SINGLE「SAKURA」でメジャーデビューしたいきものがかりが、今回開催するフェスはこれまでの感謝を音楽で届けるべく縁のある豪華ゲストアーティストを迎えた、2日間にわたる祝祭となっている。第1弾出演アーティストとして発表されたのはアイナ・ジ・エンド、上白石萌音、スキマスイッチ、TOMOO、秦 基博、槇原敬之、wacciと、コラボレーションアルバム『いきものがかり meets』での共演や、テレビ番組での共演経験がある7組だ。

アイナ・ジ・エンドはコラボレーションアルバムに参加しているほか、テレビ番組でも吉岡とコラボパフォーマンスを経験。上白石萌音はコラボレーションアルバムにも参加し、いきものがかりのツアーにもサプライズゲストとして登場して「帰りたくなったよ」を歌唱している。

スキマスイッチとは長年にわたる交流があり、いきものがかりが彼らのトリビュートアルバム『みんなのスキマスイッチ』に参加、『スキマフェス』にも出演している。TOMOOはコラボレーションアルバムで「茜色の約束」を歌唱。秦 基博はかねてから親交が深く、吉岡聖恵初のソロ楽曲「まっさら」を共同制作している。

槇原敬之は憧れの存在であり、テレビ番組でもコラボパフォーマンス歌唱を経験。wacciとは元々事務所とレーベルが同じで親交があり、コラボレーションアルバムへの参加はもちろん、吉岡聖恵初のオンラインソロイベントにもボーカル／ギターの橋口洋平が参加してwacciの名曲「別の人の彼女になったよ」をコラボで歌唱している。

各出演アーティストの出演日程は後日発表。11月3日15時からいきものがかりオフィシャルファンクラブ・超1年2組にて本レスのチケット最速先行の受付が開始となっている。

■いきものがかりコメント

■イベント情報

『超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! ～ありがとうって伝えたくて～』

［2026年］

3/14（土）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

3/15（日）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

出演：いきものがかり/アイナ・ジ・エンド、上白石萌音、スキマスイッチ、TOMOO、秦 基博、槇原敬之、wacci and more

