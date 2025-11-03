山田涼介がグローバルファッションマガジン『MAPS』の表紙に初登場！誌面には10Pに渡るファッションポートレートも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

韓国と日本をつなぐグローバルファッションマガジン『MAPS』。11月30日発売となる最新号のJAPAN版とKOREA版の両表紙に山田涼介が登場することが発表され、表紙が公開された。

■JAPAN版とKOREA版でそれぞれに違った構成でファッションポートレートが掲載

山田涼介が韓国の雑誌の表紙を飾るのは今回が初。妖艶で独特なオーラを纏い、その吸い込まれそうな瞳は真っ直ぐ未来を見据えているかのよう。また、誌面ではJAPAN版とKOREA版でそれぞれに違った構成で、10Pに渡る特別なファッションポートレートが掲載される。あわせて山田涼介初の韓国雑誌の表紙を記念し、普段は韓国でしか購入出来ないKOREA版の楽天ブックス限定での予約販売も決定した。

■書籍情報

2025.11.30 ON SALE

『MAPS KOREA No.196 -Wieter Issue- 』

2025.11.30 ON SALE

『MAPS JAPAN No.7 -Wieter Issue- 』

■【画像】『MAPS KOREA No.196 -Wieter Issue- 』＆『MAPS JAPAN No.7 -Wieter Issue- 』表紙