¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡Û¡ÖINI THE MOVIE¡ØI Need I¡Ù¡×¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¡ª¥Ç¥Ó¥åー4¼þÇ¯¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×INI¤¬¡¢11·î3Æü¤ËÅìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ÖINI THE MOVIE¡ØI Need I¡Ù¡×¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î120²Õ½ê¤Î·à¾ì¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢»£±Æ»þ¤Î¿´¶¤ä¼çÂê²Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ç¥Ó¥åー4¼þÇ¯µÇ°Æü¤òMINI¡ÊINI¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¡ª
MC¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦²°ÉßÍµÀ¯¤¬»²²Ã¡£´ÑµÒ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤Çï¼ê¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ðー11¿Í¤È´ÆÆÄ¤òÂåÉ½¤·¤Æºç¸¶ÍÍ¤´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¤È¤â¤ËÁ´¹ñ¤ÎÃæ·ÑÀè¤Î±Ç²è´Û¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¸ø³«¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¹âÄÍÂçÌ´¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Ï¡Ö¸ø³«½éÆü¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢1²ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤â¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÌ©Ãå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀµÄ¾ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òµá¤á¤é¤ì¤¿Æ£ËÒµþ²ð¤Ï¡ÖÄ«¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÄ«Áá¤¯¤«¤éÌ©Ãå¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡±Ç²è¤ÎÌ©Ãå¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉþÁõ¤È¤«µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ë¤½¤³¤¬°ìÀÚ±Ç²è»È¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡´ÆÆÄ¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡ª(¾Ð)¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í»£¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¡ª¤³¤³¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿º´ÌîÍºÂç¤Ï¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤ÈÊÌ¼¼¤Ç°ìÂÐ°ì¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼õ¤±¤Æ¿¿·õ¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤½¤³»È¤ï¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï°ìÈÖ»È¤¦¤ä¤í¡ª¡×¤È°ìÆ±¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¡¢²ñ¾ì¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥·ー¥ó¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÀ¾Þ«¿Í¤Ï¡ÖÆ£ËÒ¤ÈÌÚÂ¼ËïºÈ¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ£ËÒ¤¬ÌÚÂ¼¤Ë¼ªÂÇ¤Á¤¹¤ëÌµ²»¤Î¥·ー¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤È!?¡¡¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¡£Æ£ËÒ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢ºç¸¶´ÆÆÄ¤â¡Ö²»¼«ÂÎ¤Ï¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤«¤é¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«ÃÎ¤Ã¤Æ±Ç²è¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÂê²Î¡Ö·¯¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡×¤Îºî»ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¸åÆ£°ÒÂº¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ç½é¤á¤Æºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Çµ¤Éé¤ï¤º¤Ë¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¿4Ç¯´Ö¤Î¤³¤È¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î¸«¤Æ¤¤¿·Ê¿§¤ä·Ð¸³¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤¬¡ÉÇØÃæ¤ÎÍã¤Ç²¿ÅÙ¤â±©¤Ð¤¿¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø±©¤Ð¡È¤¿¤±¤ë～¡É¡Ù¤ÈËÍ¤ÎÌ¾Á°¤ò¡ÊÈøºê¾¢³¤¤¬¡Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä°¤¯¤¿¤Ó¤ËËÍ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ²óÅú¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢11·î3Æü¤Ï¥Ç¥Ó¥åー4¼þÇ¯µÇ°Æü¤Î¤¿¤á¡¢´ÆÆÄ¤¬¤ª½Ë¤¤¤Î¥±ー¥¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤ÎMINI¡ÊINI¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¤ÈÃæ·ÑÀè¤ÎMINI¤È°ì½ï¤ËµÇ°Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥åー5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¥êー¥Àー¤ÎÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿4Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢5Ç¯ÌÜ¤â¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀINI¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Çºé¤¸Ø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£MINI¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï5Ç¯ÌÜ¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÆ£ËÒ¤¬¡ÖÆüº¢¤«¤é±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡º£²ó½é¤á¤Æ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¡¢ºÇ¶áINI¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤â¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤ÀËÍ¤¿¤Á¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤âÀ§ÈóÏ¢¤ì¤Æ²¿ÅÙ¤â±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡ÖINI THE MOVIE¡ØI Need I¡Ù¡×
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
½Ð±é¡§ÃÓºêÍý¿Í¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢Èøºê¾¢³¤¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¢¸åÆ£°ÒÂº¡¢º´ÌîÍºÂç¡¢µöËËÞ¡¢¹âÄÍÂçÌ´¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢ÅÄÅç¾¸ã¡¢À¾Þ«¿Í¡¢Æ£ËÒµþ²ð¡¢¾¾ÅÄ¿×
´ÆÆÄ¡§ºç¸¶ÍÍ¤¡¡Éðºù»Ò¡¡¸¶ÅÄÂçÀ¿
ÇÛµë¡§TOHO NEXT¡¡µÈËÜ¶½¶È
(C)LAPONE ENTERTAINMENT
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØINI THE MOVIE¡ÖI Need I¡×¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://cf.ini-official.com/feature/movie_ineedi
INI OFFICIAL SITE
https://ini-official.com/