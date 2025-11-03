11月1日に放送された情報番組『朝だ！生です旅サラダ』（テレビ朝日系、以下『旅サラダ』）では、伊豆大島や高知県でのロケ映像が流れ、視聴者を和ませた。しかし、勝俣州和の振る舞いに不満を持たれているようだ。

この日は、俳優の白洲迅がゲスト出演し、伊豆大島を訪れる様子が流れた。

「白洲さんは中学時代、学校見学で大島にある海洋高校を訪れたことがあるそうですが、その後、なかなか出向く機会がなかったことを明かしました。郷土料理のくさやを食べたり、森林を四輪バギーで走ったり、ロケを満喫していましたよ」（スポーツ紙記者）

白洲の落ち着いたリポートは視聴者からも好評だった。一方で、放送後のXでは

《今日は勝俣氏随分うるさいっすね》

《勝俣は心の中で呟けばいいことを全部喋る。笑い声もうるさい。スタジオでゲストが話してる途中で口を挟んで遮る》

《勝俣さん、天気予報はニュース同様、公式なアナウンスなので、静かにしていてくれ》

など、勝俣に不満を抱く声が聞かれた。

勝俣は2011年から『旅サラダ』にレギュラー出演しており、2024年9月に総合司会を務めていた神田正輝が卒業すると、番組一番の古株になった。ただ、番組内での振る舞いはたびたびSNSをざわつかせてきた。

「ロケの映像が流れる際、勝俣さんがワイプ越しに大きな声で笑うことが多く、SNSでは『うるさい』という指摘があがっていたのです。今回は、スタジオで白洲さんがロケのことを話している途中で、勝俣さんが割り込むように質問したり、話を始める場面もありました。

また、番組の天気予報コーナーで北日本が荒れ模様になることを伝えた際、勝俣さんが『えっ！』と “オーバーリアクション” したことにも批判的な意見が寄せられました。

勝俣さんとしても、番組を盛りあげようとしてのことなのでしょうが、気になった人もいたのでしょう」（芸能記者）

勝俣は季節を問わず七分丈ズボンを穿き、ハイテンションなキャラクターとして認知されている。2025年で還暦を迎えたが、仕事に関して独特のスタンスを持っているようだ。

「2025年2月の『女性自身』のインタビューで、勝俣さんは《テレビは、いちばん好きな遊び場です。仕事と思うから疲れるんですよ。発表の場、学芸会ですから》と、肩ひじ張らず、テレビの仕事に取り組んでいることを明かしていました。

9月13日から『WEST.』の濱田崇裕さんが番組の中継コーナーに就任しましたが、勝俣さんは濱田さんの初リポートで冗談を言って、緊張を和らげていました。

明るい言動が生きる場面もありますが、やはり土曜日の朝の情報番組に落ち着いた空気を求める視聴者も多いため、勝俣さんの言動をミスマッチに感じてしまうのかもしれません」（同）

週末の朝は元気に迎えたいが、元気すぎるのも考えものか。