¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û[Alexandros]¼çºÅ¡ãTHIS FES ¡Ç25¡äDay2¡¢ÂçÀ®¸ù¤ÇÊÄËë¡£Àî¾åÍÎÊ¿¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥§¥¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
[Alexandros] ¼çºÅ¤ÎÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ãTHIS FES ¡Ç25 in Sagamihara¡ä¤¬11·î1Æü(ÅÚ) ¡¢2Æü(Æü)¤ËÀî¾åÍÎÊ¿¡ÊVo,G¡Ë¤ÈÇò°æâÃµ±(G)¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£2ÆüÌÜ¸ø±é¤Ë¤Ï[Alexandros]¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢10-FEET¡¢go!go!vanillas¡¢HEY-SMITH¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢MY FIRST STORY¡¢ORANGE RANGE¤È¤¤¤¦7¥Ð¥ó¥É¤¬½Ð±é¤·¡¢Ìó2Ëü¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï2ÆüÌÜ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢£MY FIRST STORY
¡ÖBurger Queen¡×¤¬Î®¤ì¡¢¡ãTHIS FES¡ä¼çºÅ¼Ô¡¢[Alexandros]¤¬ÅÐ¾ì¡£Àî¾åÍÎÊ¿¤¬¡Ö¡ãµþÅÔÂçºîÀï¡ä¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º°ëÉô´²Ç·¤¬¡Ö°ã¤¦°ã¤¦¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£Àî¾å¤¬º£Æü¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÇ»¤µ¤ò¡Ö¾ÆÆù¾å¥«¥ë¥ÓÊÛÅö¡×¤È¾Î¤·¡¢2ÆüÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¢MY FIRST STORY¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö±î¿¿»÷¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¡×¤ò±éÁÕÃæ¤Ë¡¢Hiro¤¬¡ÖÎÉ¤¤·Ê¿§¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡THIS FES¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤ÆËþÂµ¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö¥â¥Î¥¯¥í¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¡×¤ÇHiro¤ÈTeru¤ÈNob¤¬Kid¡Çz¤¬ºÂ¤ë¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½¸¤Þ¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²»Áü¤òÁÕ¤Ç¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¡ÖYou¡Çre already dead¡×¤Ç²÷Ä´¤Ë²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢¡ÖACCIDENT¡×¤ÇÌó2Ëü¿Í¤ò¥¸¥ã¥ó¥×¤µ¤»¤¿¡£
Hiro¤¬¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤¤¤í¤ó¤ÊÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼çºÅ¤·¤Æ¤ë¿Í¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¥Õ¥§¥¹¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¤¤ë[Alexandros]¤ÎÌÌ¡¹¤¬Çï¼ê¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤¿¡£ÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºòÇ¯¤ÎMY FIRST STORY¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î½Ð±é¤ò[Alexandros]¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤é²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢·Ò¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹â¹»2¡Á3Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÅÄÄ®¤ÎTSUTAYA¤Ç¡ØFor Freedom¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡¡²¿¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÅö»þÄ°¤¤¤Æ¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥§¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈHiro¤¬´¶·ã¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÇÌ¥¤»¤¿¡ÖREVIVER¡×¤Î¥¢¥¦¥È¥í¤ÇHiro¤Ï¡Ö°Ê¾å¡ª¡¡¾å¥«¥ë¥Ó¾ÆÆùÊÛÅö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀî¾å¤¬Á°Àâ¤Ç¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Îã¤¨¤ò°úÍÑ¤·¡¢ÞÕ¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£
Ê¸¡ý¾®¾¾¹áÎ¤
¢£ORANGE RANGE
ÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãThis Summer Festival 2014¡ä¤Ë½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëORANGE RANGE¡£RYO¤¬¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¢¥ì¥¤Ë¥Þ¥¸¤Ç´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¡¡²Æì¤Î²æ¡¹¤â¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤ËÎÏÅº¤¨¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤âÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö°Ê¿´ÅÅ¿®¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Æ¥ó¥Ý¤òÍî¤È¤·¤¿¥À¥Ó¡¼¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¡ÖËÍ¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¿´ÅÁ¿´¡×¤È¤¤¤¦²Î¤¬ÁêÌÏ¸¶¤Î¶õ¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¯¡£¥¢¥¦¥È¥í¤Î¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×Ãæ¤ËRYO¤¬¡Ö¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤«ÎÉ¤¤´¶¤¸¤À¤¼¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ö¥í¥³¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¡£¤â¤Á¤í¤óÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¡£
HIROKI¤¬Ëþ°÷¤ÎµÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¤ò¸«¤Æ¡ÖTHIS FES¡¢½Ð¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡ª¡¡¤³¤Î»þ´Ö¤Ç¤³¤ó¤Ê¿ÍÆþ¤ë¡©¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¶Ê¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È·ë¤ó¤À¸å¡¢º£½Õ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÀ¤³¦ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦5ÉÃÁ°¡×¤ò¥É¥í¥Ã¥×¡£¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´ò¤·¤½¤¦¡£Â³¤¤¤Æ¡¢º£²Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÍçÂ¤Î¥Á¥§¥Ã¥³¥ê¡¼¡×¡£HIROKI¤¬ÆóÅÙ±éÁÕ¤ò»ß¤á¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÊý¤ËÂÐ¤¹¤ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤É¤Ã¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¸å¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖPantyna¡×¡¢¡ÖSUSHI¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡¢¡ÖDANCE2¡×¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹¡×¤È¤¤¤¦¥½¥¤¥½¡¼¥¹¥á¥É¥ì¡¼¤Ç2Ëü¿Í¤òÌö¤é¤»¤¿¸å¤Ï¡¢RYO¤¬¡Ö¥¢¥ì¥¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö¾å³¤¥Ï¥Ë¡¼¡×¤Ç¤Ï2Ëü¿Í¤¬²Æì¤ÎÍÙ¤ê¤Ç¤¢¤ë¥«¥Á¥ã¡¼¥·¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
Ê¸¡ý¾®¾¾¹áÎ¤
¢£HEY-SMITH
Ãö¼í½¨Ê¿¡ÊG,Vo¡Ë¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Û¡¼¡ª ¡ãTHIS FES¡ä½éÅÐ¾ì¡¢²¶¤¿¤Á¤¬HEY-SMITH¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¸å¡¢1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖSay My Name¡×¤Ø¡£YUJI¡ÊB,Vo¡Ë¤ÎÀÚ¼Â¤µ¤òÂÓ¤Ó¤¿Á¯Îõ¤Ê²Î¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥È¤Ê¥Û¡¼¥ó¤ÎÄ´¤Ù¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÇ®¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´ÑµÒ¤¬ÅÜÅó¤Î¥³¡¼¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤¯¡ÖEndless Sorrow¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥ó¤Î¥ê¥Õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ø¥É¥Ð¥ó¡¢¡Ö2nd Youth¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥«¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È´ÑµÒ¤Ë¤è¤ë¾ðÇ®Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¡¢Å¸³«¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë´ÑµÒ¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
MC¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Ãö¼í¤Ï¡¢12¡Á13Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤Æ[Alexandros]¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢½éÂÐÌÌ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤È¤Æ¤â¶á¤¤µ÷Î¥¤ÇÏÃ¤·¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢HEY-SMITH¤¬³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿»þ¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼TV¤ÎÈÖÁÈ¡ØWelcome! [Alexandros]¡Ù¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡£¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Öº£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤Æ¹¬¤»¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈËü´¶¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¡Öº£Ç¯¡¢Ìî³°¤Ç¤ä¤ë¤ÎºÇ¸å¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦Á°ÃÖ¤¤òÅº¤¨¤ÆÆÏ¤±¤¿²Æ¶Ê¡ÖSummer Breeze¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÞÕ¿È¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¼¡¡¹¤ÈÆÏ¤±¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î1¶Ê¤Ï¥¢¥ì¥¤ËÁ÷¤ë¤¼¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡ÖDon¡Çt Worry My Friend¡×¤òÈäÏª¡£»þ´Ö¤¬Í¾¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡ÖCome back my dog¡×¤âÈäÏª¡£11·î¤ÎÌî³°¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢½ª»Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÇ®Îõ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡ý¾¾ËÜ´¦»Î
¢£go!go!vanillas
ºòÇ¯¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥»¥¤¥ä¡ÊDr¡Ë¤¬¡ãTHIS FES¡ä¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò¹â¤¯·Ç¤²¡¢¡Ö¡ãTHIS FES¡ä¡ª¡×¤È¹ë²÷¤Ë¶«¤Ó¾å¤²¡¢ºÇ¿·¤Î¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖSCARY MONSTER¡×¤«¤éËë³«¤±¡£¤½¤Î¸å¡¢ÌøÂô¿ÊÂÀÏº¡ÊG¡Ë¤Î»Ø´ø¤Ç¡¢¡Ögo!go! ¡ãTHIS FES¡ä¡×¡ÖI Love ÁêÌÏ¸¶¡×¡ÖI Love ¡ãTHIS FES¡ä¡×¡Ögo!go! [Alexandros]¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¡£Â³¤±¤Æ¡¢ËÒÃ£Ìï¡ÊVo,G¡Ë¤¬¡Ö[Alexandros]¤Ø¤Î°¦¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢ÁêÌÏ¸¶¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢ ¡Öone shot kill¡×¤Ø¡£
MC¤Ç¤Ï¡¢ËÒ¤¬¡¢ [Alexandros]¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»³Ú¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤À¤«¤é¤³¤½¡ãTHIS FES¡ä¤Î2Æü´Ö¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Ë¡Ö²»³Ú¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤òÈäÏª¡£¿´¤Î±ü¿¼¤¯¤Þ¤ÇÀ÷¤ß¹þ¤àËÒ¤Î²Î¡¢¤½¤Î¾å¤Ë´ÑµÒ¤Î²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Ä¹Ã«Àî¥×¥ê¥Æ¥£·ÉÍ´¡ÊBa¡Ë¤Î¡ÖÍÙ¤í¤¦¤¼¡¢¡ãTHIS FES¡ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¨¡¢´ÑµÒ¤Ï¡¢¼«Í³¤ËÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¼¡¡¹¤È¥¯¥é¥Ã¥×¤ä¥³¡¼¥ë¤ò¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
ºÇ¸å¤ËËÒ¤Ï¡¢ [Alexandros]¤È¤¤¤¦¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖËÍ¤é¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¤¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë¡£¡×¤È¹ð¤²¡¢´ÑµÒ¤Ë¡Ö²¶¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë[Alexandros]¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¤ÇÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÂç¹ç¾§¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£°µ´¬¤ÎÂçÃÄ±ß¡£
Ê¸¡ý¾¾ËÜ´¦»Î
¢£¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä
¤Ï¤Ã¤È¤ê¤¬¡Öº£Æü¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ê¥Ð¥ó¥É¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¤¤ÈµõÀª¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤â¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¿Ö¤¯¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬YES¤ÎÈ¿±þ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö[Alexandros]¤Ë°¦¤ò¹þ¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¤Ï¤Ã¤È¤ê¡Ë¡£¡Ö¥ê¥ó¥¸¥å¡¼¡¦¥é¥ô¡×¤È¡ÖÎø¿Í¤´¤Ã¤³¡×¤ÇÀÚ¤Ê¤¯´Å¤¤Îø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö²½¤±Êª¡×¡£¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Î¶¯¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÃÏ¤ËÂ¤ÎÃå¤¤¤¿¹üÂÀ¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¤°¤Ã¤È°ú¤¹þ¤ó¤À¡£
[Alexandros]¤Î¡Ö¥ï¥¿¥ê¥É¥ê¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤È¤ê¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤¤¤±¤ë¤«¡ª¡¡ÁêÌÏ¸¶¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀöÂõÊª¤È·¯¤È¥é¥Â¥ª¡×¤Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥É¥é¥ß¥ó¥°¤Ç·Ò¤²¡¢ÅÄÊÕÍ³ÌÀ¤Î¥®¥¿¡¼¤¬Ó¹¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£¡ÖÀ±¤¬±Ë¤°¡×¤À¡£·Ú¤ä¤«¤Ë¥Ð¥¦¥ó¥¹¤¹¤ë¸°È×¤Î²»¿§¤¬¹¤¬¤ê¡¢¹ª¤ß¤Ë´ËµÞ¤òÉÕ¤±¤ëÅ¸³«¤¬¤µ¤¹¤¬¤À¡£ÅÄÊÕ¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Î²£¤Ç¤Ï¤Ã¤È¤ê¤¬¥·¥ã¥¦¥È¤·¤¿¡£
¤Ï¤Ã¤È¤ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤À¤È¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð¤ëÅÙ¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£µ¿¤Ã¤Æ¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬±³¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¡Ø¥í¥Ã¥¯¤³¤½¤¬ºÇ¶¯¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡Ø²¶¤¿¤Á¤Î²òÊü¶è¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¡£¥í¥Ã¥¯¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎÌÔ¼Ô¤¬Â·¤Ã¤¿THIS FES¤ËºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÉ½¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡¢¡×¤òÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¡£¤Ï¤Ã¤È¤ê¤¬À¼ÎÌ¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÈþ¤·¤¤²Î¤¬¶Á¤¡¢Â¿¹¬´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡ý¾®¾¾¹áÎ¤
¢£10-FEET
¥È¥êÁ°¤Î10-FEET¤À¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¡Ögoes on¡×¡£±éÁÕ¤ò½ª¤¨¡¢TAKUMA¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª10-FEET¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÁáÂ®¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¡Ö¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ª¡×¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£TAKUMA¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ½Ð¤ë¥Õ¥§¥¹¤Ê¤Î¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¥Î¥ê¤¤¤¤¤ä¤ó¤«¡ª(¾Ð)¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖRIVER¡×¤Ø¡£²Î»ì¤ò¡Ö¸Ï¤ì¤ë¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤æ¤¯ÁêÌÏÀî¡×¤ä¡ÖÎ®¤ì¤æ¤¯Äá¸«Àî¡×¤ÈÊÑ¤¨¡¢³åºÓ¤òÍá¤Ó¤ë¡£¡Ö¥¢¥ì¥¤¬¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ç²¶¤é¤¬ÄïÅª¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢[Alexandros]¤¬Âèµ¥¯¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤ò¡ÖÄ¶¤¨¤ë¡×¤ÇÌ³¤á¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿±Ç²è¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¤Î¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
TAKUMA¤¬¡Ö¸«¤Æ¤Æ¤ï¤«¤ó¤Í¤ó¡£²¶¤é¤Î¤³¤È¸«¤ë¤Î½é¤á¤Æ¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼êÇï»Ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤¥Õ¥§¥¹¤ä¤Í¤ó(¾Ð)¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö¥Ð¥ó¥É25Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡£¤É¤ó¤Ê°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Ä¾ÀÜ¸«¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤ë¿Í¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤Î¾ì¤ò[Alexandros]¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Öéçµ¤Ï°¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÏÈá¤·¤ß¤òÈ¾Ê¬¤Ë¡ª¡¡¹¬¤»¤òÇÜ¤Ë¤Ç¤¤ë¡ª¡¡¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤ë¡ª¡¡¥¢¥ì¥¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦TAKUMA¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂ³¤¤¤Æ±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡ÖVIBES BY VIBES¡×¤¬¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¡£
Ê¸¡ý¾®¾¾¹áÎ¤
¢£[Alexandros]
Àî¾åÍÎÊ¿¡ÊVo,G¡Ë¤¬¡Ö¡ÖWhat¡Çs Up? ÁêÌÏ¸¶¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Ìä¤¤¤«¤±¡¢1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖBoy Fearless¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬Ëë³«¤±¡£°ÇÌë¤Ë¹ì¤¯¶§Ë½¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¹âÍÈ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢´ÑµÒ¤âÉé¤±¤¸¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¡Ö¡ãTHIS FES ¡Ç25¡ä¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª ¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¸Î¶¿¡¢ÁêÌÏ¸¶¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î³¹¤À¤í¡¢¤ªÁ°¤é¡¢°ì½ï¤ËÁû¤´¤¦¤¼¡ª¡×Àî¾å¤¬¤½¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Öcity¡×¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÁ®¸÷¡×¤Ø¡£¥é¥¹¥È¥µ¥ÓÁ°¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Àî¾å¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿´ÑµÒ¤¬Âç¹ç¾§¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¹¥È¥µ¥Ó¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£Àî¾å¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¼½Ð¤»¡ª¡×¡ÖÁ´ÉôÅÇ¤½Ð¤»¡ª¡×¤ÈºÝ¸Â¤Ê¤¯Àú¤êÂ³¤±¡¢¥é¥¹¥È¥µ¥Ó¤Ø¡£¤Þ¤À3¶ÊÌÜ¤À¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÂÎ´¶¤È¹âÍÈ´¶¤À¡£
¶¸ÁûÅª¤ÊÅ¸³«¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£Àî¾å¤Ï¡¢¡Ö10Ç¯Á°¤Ë1²ó¤À¤±½Ð¤¿¡ãµþÅÔÂçºîÀï¡ä¤Î¤Û¤¦¤¬¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È°ëÉô´²Ç·¡ÊBa,Cho¡Ë¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é´ÑµÒ¤òÀú¤ê¡¢¶ÊÌ¾¤«¤é¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÄ©È¯Åª¤Ê¡ÖKill Me If You Can¡×¤Ø·Ò¤°¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥É°ÎÉð¡ÊDr¡Ë¤Ë¤è¤ë¹ë²÷¤Ê¥É¥é¥à¤Ë´ÑµÒ¤ÎÅÜÅó¤Î¥³¡¼¥ë¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¡Ö¶â»úÅã¡×¤Ø¡£Àî¾å¤Ï¡¢¡Ô°ì½½É´¤ÈÀéËü²¯¤ò±Û¤¨¤è¤¦¤¼ ÁêÌÏ¸¶¡Õ¡Ô±Êµ×¤Ë·Ñ¤°ÁêÌÏ¸¶¡Õ¤È²Î»ì¤òÂØ¤¨¤Æ²Î¤¤¡¢¼¡¤Î¡ÖStarrrrrrr¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ÎÂç¹ç¾§¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Çò°æâÃµ±¡ÊG¡Ë¤ÎÁ¯Îõ¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¤¬¡¢ÁêÌÏ¸¶¤ÎÌë¶õ¤Ë¹â¤é¤«¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤ë¡£
¡ÖDroshky!¡×¤Ç¤Ï¡¢HEY-SMITH¤ÎÃö¼í½¨Ê¿¡¢Ëþ¡¢¥¤¥¤¥«¥ï¥±¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎUME¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¶¸ÁûÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤ò¥Û¡¼¥ó¤Î²»¿§¤¬Ç®Îõ¤ËºÌ¤ê¡¢´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¡¢Ãö¼í¤ÈÇò°æ¤Î¥æ¥Ë¥¾¥ó¥×¥ì¥¤¤¬ßÚÎö¡£¤½¤Î¸å¤ÎMC¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢Àî¾å¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡ÖµþÅÔÂçºîÀï¡×¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤â¡ãTHIS FES¡ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯°Õ»Ö¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÁêÌÏ¸¶¤Î¥¥Ã¥º¤¿¤Á¤¬¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¡¢¡ãTHIS FES¡ä¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¡×¤È¤¤¤¦Àî¾å¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇ®¤¤´¿À¼¤È²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤³¤³¤«¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ØÆÍÆþ¡£¡ÖÄ¶¤¨¤ë¡×¡Ö¥ï¥¿¥ê¥É¥ê¡×¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡ÖKicK&Spin¡×¤Ø¡£ÆÃ¸ú¤Î±ê¤¬ßõÎõ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ëÃæ¡¢´ÑµÒ¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤Ë·üÌ¿¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àî¾å¤¬¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤òÅ·¹â¤¯ÆÍ¤¾å¤²¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë²Ö²Ð¤¬À¹Âç¤Ë¾å¤¬¤ë¡£ºÇ¸å¤ËÀî¾å¤Ï¡¢¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¡¢ÁêÌÏ¸¶¡ª¡×¤È¶«¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡ý¾¾ËÜ´¦»Î
¼Ì¿¿¡ý¡ÖTHIS FES ¡Ç25 in Sagamihara¡×¼çºÅ¼ÔÄó¶¡
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ãTHIS FES ¡Ç25 in Sagamihara¡äDay2
2025Ç¯11·î2Æü(Æü)¡¡
¢£MY FIRST STORY
1. ±î¿¿»÷¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È
2. éçµ¤Ï°
3. ¥â¥Î¥¯¥í¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼
4. You¡Çre already dead
5. ACCIDENT
6. ¥¢¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹
7. Missing You
8. ALONE
9. MONSTER
10. REVIVER
¢£ORANGE RANGE
1. °Ê¿´ÅÅ¿´
2. ¥í¥³¥í¡¼¥·¥ç¥ó
3. ¥Þ¥¸¤ÇÀ¤³¦ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦5ÉÃÁ°
4. ÍçÂ¤Î¥Á¥§¥Ã¥³¥ê¡¼
5. ¥½¥¤¥½¡¼¥¹¥á¥É¥ì¡¼
Pantyna feat.¥½¥¤¥½¡¼¥¹ | SUSHI¿©¤Ù¤¿¤¤ feat.¥½¥¤¥½¡¼¥¹ | DANCE2 feat.¥½¥¤¥½¡¼¥¹ | ¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹ feat.¥½¥¤¥½¡¼¥¹¡¡
6. ¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ
7. ¾å³¤¥Ï¥Ë¡¼
¢£HEY-SMITH
1. Say My Name
2. Endless Sorrow
3. 2nd Youth
4. Radio
5. TP Session
6. Into The Soul
7. California
8. Be The One
9. Inside Of Me
10. Summer Breeze
11. You Are The Best
12. We sing our song
13. Dandadan
14. Don¡Çt Worry My Friend
15. Come back my dog
¢£go!go!vanillas
1. SCARY MONSTER
2. ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
3. one shot kill
4. ÀµÂÎ
5. ¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó
6. ¥¨¥Þ
7. ÍèÍèÍè
8. Ê¿À®¥Ú¥¤¥ó
9. ¤ª¤Ï¤è¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼
¢£¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä
1. ¤¤¤Ä¤«²¿¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç
2. ¥Ï¡¼¥È¥í¥Ã¥«¡¼
3. ¥ì¥â¥ó¥Ñ¥¤
4. ¥ê¥ó¥¸¥å¡¼¡¦¥é¥ô
5. Îø¿Í¤´¤Ã¤³
6. ²½¤±Êª
7. Starrrrrrr
8. ÀöÂõµ¡¤È·¯¤È¥é¥Â¥ª
9. À±¤¬±Ë¤°
10. ÀÅ¤«¤Ê³¤
11. ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡¢
¢£10-FEET
1. goes on
2. RIVER
3. ¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼
4. Âè¥¼¥í´¶
5. ¥Ï¥í¡¼¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼
6. ¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø
7. éçµ¤Ï°
8. ¥Ò¥È¥ê¥»¥«¥¤
9. VIBES BY VIBES
¢£[Alexandros]
1. Boy Fearless
2. city
3. Á®¸÷
4. Kill Me If You Can
5. ¶â»úÅã
6. Starrrrrrr
7. Droshky!
8. Philosophy
9. Ä¶¤¨¤ë
10. ¥ï¥¿¥ê¥É¥ê
11. KicK&Spin
¢£¡ã[Alexandros] presents THIS FES ¡Ç25 in Sagamihara¡ä
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ÁêÌÏ¸¶¥®¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
³«¾ì 09:00 / ³«±é 11:00 / ½ª±é 19:30 (Í½Äê)
½Ð±é¡§[Alexandros]¡¡Chilli Beans.¡¡hard life (UK) ¡¡¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¡¡¤¯¤ë¤ê¡¡UNISON SQUARE GARDEN¡¡WANIMA
2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡ËÁêÌÏ¸¶¥®¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
³«¾ì 09:00 / ³«±é 11:00 / ½ª±é 19:30 (Í½Äê)
½Ð±é¡§[Alexandros]¡¡10-FEET¡¡go!go!vanillas¡¡HEY-SMITH¡¡¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä MY FIRST STORY¡¡ORANGE RANGE
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://thisfes.com/
¢£MY FIRST STORY
¼Ì¿¿¡ýSHOTARO
¢£ORANGE RANGE
¼Ì¿¿¡ýMiki Fujiwara
¢£HEY-SMITH
¼Ì¿¿¡ý¡ÖTHIS FES ¡Ç25 in Sagamihara¡×¼çºÅ¼ÔÄó¶¡
¢£go!go!vanillas
¼Ì¿¿¡ýrenzo
¢£¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä
¼Ì¿¿¡ý¡ÖTHIS FES ¡Ç25 in Sagamihara¡×¼çºÅ¼ÔÄó¶¡
¢£10-FEET
¼Ì¿¿¡ý¡ÖTHIS FES ¡Ç25 in Sagamihara¡×¼çºÅ¼ÔÄó¶¡
¢£[Alexandros]
¼Ì¿¿¡ý¡ÖTHIS FES ¡Ç25 in Sagamihara¡×¼çºÅ¼ÔÄó¶¡