[Alexandros] ¼çºÅ¤ÎÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ãTHIS FES ¡Ç25 in Sagamihara¡ä¤¬11·î1Æü(ÅÚ) ¡¢2Æü(Æü)¤ËÀî¾åÍÎÊ¿¡ÊVo,G¡Ë¤ÈÇò°æâÃµ±(G)¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£2ÆüÌÜ¸ø±é¤Ë¤Ï[Alexandros]¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢10-FEET¡¢go!go!vanillas¡¢HEY-SMITH¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢MY FIRST STORY¡¢ORANGE RANGE¤È¤¤¤¦7¥Ð¥ó¥É¤¬½Ð±é¤·¡¢Ìó2Ëü¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï2ÆüÌÜ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£

¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿

¢£MY FIRST STORY

¡ÖBurger Queen¡×¤¬Î®¤ì¡¢¡ãTHIS FES¡ä¼çºÅ¼Ô¡¢[Alexandros]¤¬ÅÐ¾ì¡£Àî¾åÍÎÊ¿¤¬¡Ö¡ãµþÅÔÂçºîÀï¡ä¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º°ëÉô´²Ç·¤¬¡Ö°ã¤¦°ã¤¦¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£Àî¾å¤¬º£Æü¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÇ»¤µ¤ò¡Ö¾ÆÆù¾å¥«¥ë¥ÓÊÛÅö¡×¤È¾Î¤·¡¢2ÆüÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¢MY FIRST STORY¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£

SHOTARO

1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö±î¿¿»÷¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¡×¤ò±éÁÕÃæ¤Ë¡¢Hiro¤¬¡ÖÎÉ¤¤·Ê¿§¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡THIS FES¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤ÆËþÂ­µ¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö¥â¥Î¥¯¥í¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¡×¤ÇHiro¤ÈTeru¤ÈNob¤¬Kid¡Çz¤¬ºÂ¤ë¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½¸¤Þ¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²»Áü¤òÁÕ¤Ç¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥­¥ó¥°¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¡ÖYou¡Çre already dead¡×¤Ç²÷Ä´¤Ë²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢¡ÖACCIDENT¡×¤ÇÌó2Ëü¿Í¤ò¥¸¥ã¥ó¥×¤µ¤»¤¿¡£

Hiro¤¬¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤¤¤í¤ó¤ÊÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼çºÅ¤·¤Æ¤ë¿Í¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¥Õ¥§¥¹¤ÏÂç¹¥¤­¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¤¤ë[Alexandros]¤ÎÌÌ¡¹¤¬Çï¼ê¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤¿¡£ÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºòÇ¯¤ÎMY FIRST STORY¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î½Ð±é¤ò[Alexandros]¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤é²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢·Ò¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹â¹»2¡Á3Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÅÄÄ®¤ÎTSUTAYA¤Ç¡ØFor Freedom¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡¡²¿¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÅö»þÄ°¤¤¤Æ¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥§¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈHiro¤¬´¶·ã¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÇÌ¥¤»¤¿¡ÖREVIVER¡×¤Î¥¢¥¦¥È¥í¤ÇHiro¤Ï¡Ö°Ê¾å¡ª¡¡¾å¥«¥ë¥Ó¾ÆÆùÊÛÅö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀî¾å¤¬Á°Àâ¤Ç¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Îã¤¨¤ò°úÍÑ¤·¡¢ÞÕ¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£

小松宏理

Miki Fujiwara

¢£ORANGE RANGE

ÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãThis Summer Festival 2014¡ä¤Ë½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëORANGE RANGE¡£RYO¤¬¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¢¥ì¥­¤Ë¥Þ¥¸¤Ç´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¡¡²­Æì¤Î²æ¡¹¤â¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤ËÎÏÅº¤¨¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤âÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö°Ê¿´ÅÅ¿®¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Æ¥ó¥Ý¤òÍî¤È¤·¤¿¥À¥Ó¡¼¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¡ÖËÍ¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¿´ÅÁ¿´¡×¤È¤¤¤¦²Î¤¬ÁêÌÏ¸¶¤Î¶õ¤Ë¿­¤Ó¤Æ¤¯¡£¥¢¥¦¥È¥í¤Î¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×Ãæ¤ËRYO¤¬¡Ö¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤«ÎÉ¤¤´¶¤¸¤À¤¼¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ö¥í¥³¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¡£¤â¤Á¤í¤óÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¡£

HIROKI¤¬Ëþ°÷¤ÎµÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¤ò¸«¤Æ¡ÖTHIS FES¡¢½Ð¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡ª¡¡¤³¤Î»þ´Ö¤Ç¤³¤ó¤Ê¿ÍÆþ¤ë¡©¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¶Ê¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È·ë¤ó¤À¸å¡¢º£½Õ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÀ¤³¦ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦5ÉÃÁ°¡×¤ò¥É¥í¥Ã¥×¡£¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´ò¤·¤½¤¦¡£Â³¤¤¤Æ¡¢º£²Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÍçÂ­¤Î¥Á¥§¥Ã¥³¥ê¡¼¡×¡£HIROKI¤¬ÆóÅÙ±éÁÕ¤ò»ß¤á¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÊý¤ËÂÐ¤¹¤ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤É¤Ã¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤­¤¿¸å¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖPantyna¡×¡¢¡ÖSUSHI¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡¢¡ÖDANCE2¡×¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹¡×¤È¤¤¤¦¥½¥¤¥½¡¼¥¹¥á¥É¥ì¡¼¤Ç2Ëü¿Í¤òÌö¤é¤»¤¿¸å¤Ï¡¢RYO¤¬¡Ö¥¢¥ì¥­¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö¾å³¤¥Ï¥Ë¡¼¡×¤Ç¤Ï2Ëü¿Í¤¬²­Æì¤ÎÍÙ¤ê¤Ç¤¢¤ë¥«¥Á¥ã¡¼¥·¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£

小松宏理

「THIS FES '25 in Sagamihara」主催者提供

¢£HEY-SMITH

Ãö¼í½¨Ê¿¡ÊG,Vo¡Ë¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Û¡¼¡ª ¡ãTHIS FES¡ä½éÅÐ¾ì¡¢²¶¤¿¤Á¤¬HEY-SMITH¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¸å¡¢1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖSay My Name¡×¤Ø¡£YUJI¡ÊB,Vo¡Ë¤ÎÀÚ¼Â¤µ¤òÂÓ¤Ó¤¿Á¯Îõ¤Ê²Î¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥È¤Ê¥Û¡¼¥ó¤ÎÄ´¤Ù¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÇ®¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´ÑµÒ¤¬ÅÜÅó¤Î¥³¡¼¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤¯¡ÖEndless Sorrow¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥ó¤Î¥ê¥Õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ø¥É¥Ð¥ó¡¢¡Ö2nd Youth¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥«¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È´ÑµÒ¤Ë¤è¤ë¾ðÇ®Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤­¡¢Å¸³«¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë´ÑµÒ¤ÎÀ¼¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£

MC¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Ãö¼í¤Ï¡¢12¡Á13Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤Æ[Alexandros]¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢½éÂÐÌÌ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤È¤Æ¤â¶á¤¤µ÷Î¥¤ÇÏÃ¤·¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢HEY-SMITH¤¬³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿»þ¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼TV¤ÎÈÖÁÈ¡ØWelcome! [Alexandros]¡Ù¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡£¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Öº£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤Æ¹¬¤»¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈËü´¶¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£

¤½¤Î¸å¤â¡¢¡Öº£Ç¯¡¢Ìî³°¤Ç¤ä¤ë¤ÎºÇ¸å¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦Á°ÃÖ¤­¤òÅº¤¨¤ÆÆÏ¤±¤¿²Æ¶Ê¡ÖSummer Breeze¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÞÕ¿È¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¼¡¡¹¤ÈÆÏ¤±¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î1¶Ê¤Ï¥¢¥ì¥­¤ËÁ÷¤ë¤¼¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡ÖDon¡Çt Worry My Friend¡×¤òÈäÏª¡£»þ´Ö¤¬Í¾¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡ÖCome back my dog¡×¤âÈäÏª¡£11·î¤ÎÌî³°¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢½ª»Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÇ®Îõ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£

松本幹士

renzo

¢£go!go!vanillas

ºòÇ¯¤ËÂ³¤­2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥»¥¤¥ä¡ÊDr¡Ë¤¬¡ãTHIS FES¡ä¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò¹â¤¯·Ç¤²¡¢¡Ö¡ãTHIS FES¡ä¡ª¡×¤È¹ë²÷¤Ë¶«¤Ó¾å¤²¡¢ºÇ¿·¤Î¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖSCARY MONSTER¡×¤«¤éËë³«¤±¡£¤½¤Î¸å¡¢ÌøÂô¿ÊÂÀÏº¡ÊG¡Ë¤Î»Ø´ø¤Ç¡¢¡Ögo!go! ¡ãTHIS FES¡ä¡×¡ÖI Love ÁêÌÏ¸¶¡×¡ÖI Love ¡ãTHIS FES¡ä¡×¡Ögo!go! [Alexandros]¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¡£Â³¤±¤Æ¡¢ËÒÃ£Ìï¡ÊVo,G¡Ë¤¬¡Ö[Alexandros]¤Ø¤Î°¦¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢ÁêÌÏ¸¶¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢ ¡Öone shot kill¡×¤Ø¡£

MC¤Ç¤Ï¡¢ËÒ¤¬¡¢ [Alexandros]¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»³Ú¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤À¤«¤é¤³¤½¡ãTHIS FES¡ä¤Î2Æü´Ö¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Ë¡Ö²»³Ú¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤òÈäÏª¡£¿´¤Î±ü¿¼¤¯¤Þ¤ÇÀ÷¤ß¹þ¤àËÒ¤Î²Î¡¢¤½¤Î¾å¤Ë´ÑµÒ¤Î²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Ä¹Ã«Àî¥×¥ê¥Æ¥£·ÉÍ´¡ÊBa¡Ë¤Î¡ÖÍÙ¤í¤¦¤¼¡¢¡ãTHIS FES¡ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¨¡¢´ÑµÒ¤Ï¡¢¼«Í³¤ËÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¼¡¡¹¤È¥¯¥é¥Ã¥×¤ä¥³¡¼¥ë¤ò¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤­¤á¤Æ¤¤¤¯¡£

ºÇ¸å¤ËËÒ¤Ï¡¢ [Alexandros]¤È¤¤¤¦¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖËÍ¤é¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¤¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë¡£¡×¤È¹ð¤²¡¢´ÑµÒ¤Ë¡Ö²¶¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë[Alexandros]¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¤ÇÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÂç¹ç¾§¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£°µ´¬¤ÎÂçÃÄ±ß¡£

松本幹士

「THIS FES '25 in Sagamihara」主催者提供

¢£¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä

¤Ï¤Ã¤È¤ê¤¬¡Öº£Æü¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ê¥Ð¥ó¥É¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¤¤ÈµõÀª¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤â¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¿Ö¤¯¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬YES¤ÎÈ¿±þ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö[Alexandros]¤Ë°¦¤ò¹þ¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¤Ï¤Ã¤È¤ê¡Ë¡£¡Ö¥ê¥ó¥¸¥å¡¼¡¦¥é¥ô¡×¤È¡ÖÎø¿Í¤´¤Ã¤³¡×¤ÇÀÚ¤Ê¤¯´Å¤¤Îø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö²½¤±Êª¡×¡£¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Î¶¯¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÃÏ¤ËÂ­¤ÎÃå¤¤¤¿¹üÂÀ¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¤°¤Ã¤È°ú¤­¹þ¤ó¤À¡£

[Alexandros]¤Î¡Ö¥ï¥¿¥ê¥É¥ê¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤È¤ê¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤¤¤±¤ë¤«¡ª¡¡ÁêÌÏ¸¶¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀöÂõÊª¤È·¯¤È¥é¥Â¥ª¡×¤Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥É¥é¥ß¥ó¥°¤Ç·Ò¤²¡¢ÅÄÊÕÍ³ÌÀ¤Î¥®¥¿¡¼¤¬Ó¹¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£¡ÖÀ±¤¬±Ë¤°¡×¤À¡£·Ú¤ä¤«¤Ë¥Ð¥¦¥ó¥¹¤¹¤ë¸°È×¤Î²»¿§¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¹ª¤ß¤Ë´ËµÞ¤òÉÕ¤±¤ëÅ¸³«¤¬¤µ¤¹¤¬¤À¡£ÅÄÊÕ¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Î²£¤Ç¤Ï¤Ã¤È¤ê¤¬¥·¥ã¥¦¥È¤·¤¿¡£

¤Ï¤Ã¤È¤ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤À¤È¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð¤ëÅÙ¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£µ¿¤Ã¤Æ¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬±³¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¡Ø¥í¥Ã¥¯¤³¤½¤¬ºÇ¶¯¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡Ø²¶¤¿¤Á¤Î²òÊü¶è¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¡£¥í¥Ã¥¯¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎÌÔ¼Ô¤¬Â·¤Ã¤¿THIS FES¤ËºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÉ½¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡¢¡×¤òÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¡£¤Ï¤Ã¤È¤ê¤¬À¼ÎÌ¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÈþ¤·¤¤²Î¤¬¶Á¤­¡¢Â¿¹¬´¶¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£

小松宏理

「THIS FES '25 in Sagamihara」主催者提供

¢£10-FEET

¥È¥êÁ°¤Î10-FEET¤À¡£¤¤¤­¤Ê¤ê¤Î¡Ögoes on¡×¡£±éÁÕ¤ò½ª¤¨¡¢TAKUMA¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª10-FEET¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÁáÂ®¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¡Ö¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ª¡×¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£TAKUMA¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ½Ð¤ë¥Õ¥§¥¹¤Ê¤Î¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¥Î¥ê¤¤¤¤¤ä¤ó¤«¡ª(¾Ð)¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖRIVER¡×¤Ø¡£²Î»ì¤ò¡Ö¸Ï¤ì¤ë¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤æ¤¯ÁêÌÏÀî¡×¤ä¡ÖÎ®¤ì¤æ¤¯Äá¸«Àî¡×¤ÈÊÑ¤¨¡¢³åºÓ¤òÍá¤Ó¤ë¡£¡Ö¥¢¥ì¥­¤¬¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ç²¶¤é¤¬ÄïÅª¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢[Alexandros]¤¬Âè­µ¥¯¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤ò¡ÖÄ¶¤¨¤ë¡×¤ÇÌ³¤á¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿±Ç²è¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¤Î¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£

TAKUMA¤¬¡Ö¸«¤Æ¤Æ¤ï¤«¤ó¤Í¤ó¡£²¶¤é¤Î¤³¤È¸«¤ë¤Î½é¤á¤Æ¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼êÇï»Ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤¥Õ¥§¥¹¤ä¤Í¤ó(¾Ð)¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö¥Ð¥ó¥É25Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡£¤É¤ó¤Ê°­¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Ä¾ÀÜ¸«¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤ë¿Í¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤Î¾ì¤ò[Alexandros]¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Öéçµ¤Ï°¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÏÈá¤·¤ß¤òÈ¾Ê¬¤Ë¡ª¡¡¹¬¤»¤òÇÜ¤Ë¤Ç¤­¤ë¡ª¡¡¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤ë¡ª¡¡¥¢¥ì¥­¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦TAKUMA¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂ³¤¤¤Æ±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡ÖVIBES BY VIBES¡×¤¬¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¡£

小松宏理

¢£[Alexandros]

Àî¾åÍÎÊ¿¡ÊVo,G¡Ë¤¬¡Ö¡ÖWhat¡Çs Up? ÁêÌÏ¸¶¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Ìä¤¤¤«¤±¡¢1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖBoy Fearless¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬Ëë³«¤±¡£°ÇÌë¤Ë¹ì¤¯¶§Ë½¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¹âÍÈ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢´ÑµÒ¤âÉé¤±¤¸¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¡Ö¡ãTHIS FES ¡Ç25¡ä¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª ¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¸Î¶¿¡¢ÁêÌÏ¸¶¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î³¹¤À¤í¡¢¤ªÁ°¤é¡¢°ì½ï¤ËÁû¤´¤¦¤¼¡ª¡×Àî¾å¤¬¤½¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Öcity¡×¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÁ®¸÷¡×¤Ø¡£¥é¥¹¥È¥µ¥ÓÁ°¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Àî¾å¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿´ÑµÒ¤¬Âç¹ç¾§¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¹¥È¥µ¥Ó¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£Àî¾å¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¼½Ð¤»¡ª¡×¡ÖÁ´ÉôÅÇ¤­½Ð¤»¡ª¡×¤ÈºÝ¸Â¤Ê¤¯Àú¤êÂ³¤±¡¢¥é¥¹¥È¥µ¥Ó¤Ø¡£¤Þ¤À3¶ÊÌÜ¤À¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÂÎ´¶¤È¹âÍÈ´¶¤À¡£

¶¸ÁûÅª¤ÊÅ¸³«¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£Àî¾å¤Ï¡¢¡Ö10Ç¯Á°¤Ë1²ó¤À¤±½Ð¤¿¡ãµþÅÔÂçºîÀï¡ä¤Î¤Û¤¦¤¬¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È°ëÉô´²Ç·¡ÊBa,Cho¡Ë¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é´ÑµÒ¤òÀú¤ê¡¢¶ÊÌ¾¤«¤é¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÄ©È¯Åª¤Ê¡ÖKill Me If You Can¡×¤Ø·Ò¤°¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥É°ÎÉð¡ÊDr¡Ë¤Ë¤è¤ë¹ë²÷¤Ê¥É¥é¥à¤Ë´ÑµÒ¤ÎÅÜÅó¤Î¥³¡¼¥ë¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¡Ö¶â»úÅã¡×¤Ø¡£Àî¾å¤Ï¡¢¡Ô°ì½½É´¤ÈÀéËü²¯¤ò±Û¤¨¤è¤¦¤¼ ÁêÌÏ¸¶¡Õ¡Ô±Êµ×¤Ë·Ñ¤°ÁêÌÏ¸¶¡Õ¤È²Î»ì¤òÂØ¤¨¤Æ²Î¤¤¡¢¼¡¤Î¡ÖStarrrrrrr¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ÎÂç¹ç¾§¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Çò°æâÃµ±¡ÊG¡Ë¤ÎÁ¯Îõ¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¤¬¡¢ÁêÌÏ¸¶¤ÎÌë¶õ¤Ë¹â¤é¤«¤Ë¶Á¤­¤ï¤¿¤ë¡£

¡ÖDroshky!¡×¤Ç¤Ï¡¢HEY-SMITH¤ÎÃö¼í½¨Ê¿¡¢Ëþ¡¢¥¤¥¤¥«¥ï¥±¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎUME¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¶¸ÁûÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤ò¥Û¡¼¥ó¤Î²»¿§¤¬Ç®Îõ¤ËºÌ¤ê¡¢´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¡¢Ãö¼í¤ÈÇò°æ¤Î¥æ¥Ë¥¾¥ó¥×¥ì¥¤¤¬ßÚÎö¡£¤½¤Î¸å¤ÎMC¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢Àî¾å¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡ÖµþÅÔÂçºîÀï¡×¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤â¡ãTHIS FES¡ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯°Õ»Ö¤òÅÁ¤¨¤¿¡£

¡ÖÁêÌÏ¸¶¤Î¥­¥Ã¥º¤¿¤Á¤¬¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¡¢¡ãTHIS FES¡ä¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¡×¤È¤¤¤¦Àî¾å¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇ®¤¤´¿À¼¤È²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤³¤³¤«¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ØÆÍÆþ¡£¡ÖÄ¶¤¨¤ë¡×¡Ö¥ï¥¿¥ê¥É¥ê¡×¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡ÖKicK&Spin¡×¤Ø¡£ÆÃ¸ú¤Î±ê¤¬ßõÎõ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ëÃæ¡¢´ÑµÒ¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤Ë·üÌ¿¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àî¾å¤¬¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤òÅ·¹â¤¯ÆÍ¤­¾å¤²¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë²Ö²Ð¤¬À¹Âç¤Ë¾å¤¬¤ë¡£ºÇ¸å¤ËÀî¾å¤Ï¡¢¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¡¢ÁêÌÏ¸¶¡ª¡×¤È¶«¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£

松本幹士

「THIS FES '25 in Sagamihara」主催者提供

¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ãTHIS FES ¡Ç25 in Sagamihara¡äDay2
2025Ç¯11·î2Æü(Æü)¡¡

​¢£MY FIRST STORY
1​. ±î¿¿»÷¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È
2​. éçµ¤Ï°
3​. ¥â¥Î¥¯¥í¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼
4​. You¡Çre already dead
5​. ACCIDENT
6​. ¥¢¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹
7​. Missing You
8​. ALONE
9​. MONSTER
10​. REVIVER

​¢£ORANGE RANGE
1​. °Ê¿´ÅÅ¿´
2​. ¥í¥³¥í¡¼¥·¥ç¥ó
3​. ¥Þ¥¸¤ÇÀ¤³¦ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦5ÉÃÁ°
4​. ÍçÂ­¤Î¥Á¥§¥Ã¥³¥ê¡¼
5​. ¥½¥¤¥½¡¼¥¹¥á¥É¥ì¡¼
Pantyna feat​.¥½¥¤¥½¡¼¥¹ | SUSHI¿©¤Ù¤¿¤¤ feat​.¥½¥¤¥½¡¼¥¹ | DANCE2 feat​.¥½¥¤¥½¡¼¥¹ | ¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹ feat​.¥½¥¤¥½¡¼¥¹¡¡
6​. ¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ
7​. ¾å³¤¥Ï¥Ë¡¼

​¢£HEY-SMITH
1​. Say My Name
2​. Endless Sorrow
3​. 2nd Youth
4​. Radio
5​. TP Session
6​. Into The Soul
7​. California
8​. Be The One
9​. Inside Of Me
10​. Summer Breeze
11​. You Are The Best
12​. We sing our song
13​. Dandadan
14​. Don¡Çt Worry My Friend
15​. Come back my dog

​¢£go!go!vanillas
1​. SCARY MONSTER
2​. ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
3​. one shot kill
4​. ÀµÂÎ
5​. ¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó
6​. ¥¨¥Þ
7​. ÍèÍèÍè
8​. Ê¿À®¥Ú¥¤¥ó
9​. ¤ª¤Ï¤è¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼

​¢£¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä
1​. ¤¤¤Ä¤«²¿¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç
2​. ¥Ï¡¼¥È¥í¥Ã¥«¡¼
3​. ¥ì¥â¥ó¥Ñ¥¤
4​. ¥ê¥ó¥¸¥å¡¼¡¦¥é¥ô
5​. Îø¿Í¤´¤Ã¤³
6​. ²½¤±Êª
7​. Starrrrrrr
8​. ÀöÂõµ¡¤È·¯¤È¥é¥Â¥ª
9​. À±¤¬±Ë¤°
10​. ÀÅ¤«¤Ê³¤
11​. ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡¢

​¢£10-FEET
1​. goes on
2​. RIVER
3​. ¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼
4​. Âè¥¼¥í´¶
5​. ¥Ï¥í¡¼¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼
6​. ¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø
7​. éçµ¤Ï°
8​. ¥Ò¥È¥ê¥»¥«¥¤
9​. VIBES BY VIBES

​¢£[Alexandros]
1​. Boy Fearless
2​. city
3​. Á®¸÷
4​. Kill Me If You Can
5​. ¶â»úÅã
6​. Starrrrrrr
7​. Droshky!
8​. Philosophy
9​. Ä¶¤¨¤ë
10​. ¥ï¥¿¥ê¥É¥ê
11​. KicK&Spin

¢£¡ã[Alexandros] presents THIS FES ¡Ç25 in Sagamihara¡ä

2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ÁêÌÏ¸¶¥®¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
³«¾ì 09:00 / ³«±é 11:00 / ½ª±é 19:30 (Í½Äê)
½Ð±é¡§[Alexandros]¡¡Chilli Beans.¡¡hard life (UK) ¡¡¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¡¡¤¯¤ë¤ê¡¡UNISON SQUARE GARDEN¡¡WANIMA

2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡ËÁêÌÏ¸¶¥®¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
³«¾ì 09:00 / ³«±é 11:00 / ½ª±é 19:30 (Í½Äê)
½Ð±é¡§[Alexandros]¡¡10-FEET¡¡go!go!vanillas¡¡HEY-SMITH¡¡¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä MY FIRST STORY¡¡ORANGE RANGE

ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://thisfes.com/

