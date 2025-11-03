£±£¹ºÐ¡¢½©¸µ¶¯¿¿¤¬¾×·â£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¡ªÇë¸¶µþÊ¿¤È¤ÎÎ®·ì·ãÆ®À©¤¹¡Ö¤É¤ó¤À¤±¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¿´ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×£±²óÂÇ·âÀï¤ÇÎôÀª¤âµÕÅ¾¡¡Æ²¡¹Àë¸À¡Ö¤³¤ÎÀè¤Î£Ò£É£Ú£É£Î¡¢²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¦£Ì£Á£Î£Ä£Í£Á£Ò£Ë£±£²¡×¡Ê£³Æü¡¢¥¸¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¿À¸Í¡Ë
¡¡½©¸µ¶¯¿¿¡Ê£±£¹¡Ë¡á£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ô£Ï£Ð¡¡£Ô£Å£Á£Í¡á¤¬Çë¸¶µþÊ¿¡Ê£²£¹¡Ë¡á£Ó£Í£Ï£Ë£Å£Ò¡á¤ò£²²ó£³Ê¬£µ£³ÉÃ£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤Ç²¼¤·¤¿¡£ÁÔÀä¤ÊÂÇ·âÀï¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÔ¤ì¤¿Çë¸¶¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ò·çÀÊ¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«ÁÒ¤È¤ÎÂÐÀï¤òµá¤áÂ³¤±¤ëÇë¸¶¤Ë¡¢Ä«ÁÒ¤ÈÎý½¬¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë½©¸µ¤¬ÂÐÀï¤òÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¥«¡¼¥É¡££±²ó¤«¤é·ã¤·¤¤ÂÇ·âÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤ÇÇë¸¶¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬Âª¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢½©¸µ¤¬´éÌÌ¤«¤é½Ð·ì¡£¤½¤ì¤Ç¤â½©¸µ¤¬¥Ñ¥ó¥Á¤òÊÖ¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤·¤¤é¤º¤Ë½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤Ë´é¤ò¼ð¤é¤·¤¿Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿£²²ó¤Ï¡¢½©¸µ¤¬½øÈ×¤Ë¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢Çë¸¶¤ËÎ¿¤¬¤ì¤ÆºÆ¤ÓÎ©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¡£ºÆ¤Ó½©¸µ¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤È¤ê¡¢¥Á¥ç¡¼¥¯¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤¬·è¤Þ¤é¤º¡£¤·¤«¤·¡¢¾å¤Ë¤Ê¤ê·ý¤ò¿¶¤êÍî¤È¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡½©¸µ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤À¤±¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¿´ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£µîÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¥°¥é¥Ã¥×¥é¡¼¤Î¸µÃ«¤µ¤ó¤Ë¡£¤³¤ÎÀè¤Î£Ò£É£Ú£É£ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²¶¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Àë¸À¤·¤¿¡£