¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¶ÂçÊªºî»ì²È¤È¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¾ËÜÎ´ÀèÀ¸¤Ë¥¹¥£¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¤ªÍ¶¤¤¤¤¤¿¤À¤¼«Í³¥öµÖ¤ÎParis S'eveille¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºî»ì²È¤Î¾¾ËÜÎ´»á¤é¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¾¾ËÜÎ´ÀèÀ¸¤Î¤ªÍ§Ã£¤È¤ª²ñ¤¤¤·ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖParis S'eveille¤Î¶â»Ò¤µ¤ó¡¢ÌîÇµÄ»¤ÎÌîÌÖ¤µ¤ó¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥¢¥Æ¡¼¥ë¿·°æ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡Í¥¤·¤¯¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤Û¤Î¤Ü¤Î¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö³§ÍÍ¤Î¾Ð´é¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ë²ÚÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾¾ËÜÀèÀ¸¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£