XGが、自身2度目のワールドツアーのタイトルを＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞に決定したことを発表した。

＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞は、世界35都市47公演で開催された初のワールドツアー＜XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”＞終幕から1年経らずでの開催となり、初のフルアルバムを発売(2026年1月23日)した直後に迎えるツアーとなる。

スケジュールは2026年2月の日本公演を皮切りに、アジア、北米、UK&ヨーロッパ、オーストラリア、中南米での開催を行う予定で、XGが創り出す”X-POP”を、唯一無二の世界観と圧倒的なパフォーマンスで証明し、まさにXGの真髄に迫る。

また、XGは10月31日に香港で開催された＜Spooky Halloween by Live Nation Electronic Asia＞に出演し、この日のトリを飾った。ハロウィンイベントにふさわしく、メンバーそれぞれが個性的な衣装で登場。終始、最高潮の熱気の中、14曲のパフォーマンスを行いオーディエンスを大いに沸かせた。

この日のステージではXGの代表曲に加え、人気パフォーマンスコンテンツ「XG TAPE #3」から、JURIN、COCONAの「Nothin’」、MAYA、HARVEYの「two tens」を披露。また、メインヴォーカルのCHISA、HINATA、JURIAによる、Destiny’s Child「Say My Name」のカバーを披露。思わぬサプライズに会場のファンからは大きな歓声が上がった。

◾️＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞ ◆日本公演

2026年2月6日（金）、7日（土）、8日（日）【横浜】Kアリーナ横浜

2026年2月17日（火）、18日（水）【大阪】大阪城ホール

2026年2月21日（土）、22日（日）【名古屋】IGアリーナ

2026年3月14日（土）【福井】サンドーム福井

2026年3月20日（金・祝）【仙台】セキスイハイムスーパーアリーナ

2026年3月25日（水）、26日（木）【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年4月4日（土）、5日（日）【福岡】北九州メッセ ASIA / NORTH AMERICA / UK & EUROPE / AUSTRALIA / LATIN AMERICA and more https://xgalx.com/xg/news/detail.php?id=1129237

◾️1stフルアルバム

2026年1月23日（金）発売

特設サイト：https://xgalx.com/xg/xg-1stfullalbum/