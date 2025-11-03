俳優の谷原章介（53）が3日、メインキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。ワールドシリーズ（WS）で連覇を果たし、MVPを獲得したドジャース・山本由伸投手（27）を支えた人物に賛辞を送る場面があった。

番組では山本を特集し、都城高校（宮崎）時代に監督を務めた森松賢容氏に取材した高校時代の印象や、山本がオリックス入団後1年で踏み切ったフォーム改造時の秘話などを紹介した。

VTRを見終えた谷原は「幼い頃からの貴重な映像でしたけれども、アーム投法に変えていった出会いって、矢田さんって専属のトレーナーさんいらっしゃるじゃないですか。あの方との出会いが大きいらしいです。体の使い方だったりとかをどんどん変えていって」と山本がオリックス時代からトレーナーを務める矢田修氏に言及した。

さらに今回のWS中の第6戦終了後に山本は矢田氏に「今年もお世話になりました」とシーズン終了のあいさつをしたが、矢田氏が「一応明日念のため投げられるぐらいに持っていこうか」と提案したというエピソードを紹介。

「矢田さんが体をもう1回整理する方向に持っていって、7戦目につながったから、矢田さんのナイスリリーフっていうところはありますよね」と絶賛した。

これには巨人、レッドソックスなどで日米通算815試合に登板した岡島秀樹氏も「いやあそうですねぇ」と同調。選手らがスタッフや皆の力でつかみ取った勝利だと話していたと伝えられ、谷原は「いや素晴らしい」としみじみと話した。