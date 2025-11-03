元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（54）が1日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。現役ショートについて語った。

番組の進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から「名ショート・宮本慎也さんが選ぶ“このショートが凄い！”」というテーマを与えられた時だった。

まずはお手本にしていた内野手について名門・PL学園の1学年先輩にあたる立浪和義氏（56）を挙げ、現役時代に意識していた他球団の選手には同学年の石井琢朗氏（55）を指名した宮本氏。続いて現役選手で「今No.1だと思うショートは？」と聞かれた。

これに「現時点では、ちょっと落ちましたけど、やっぱ源田だと思います」と西武・源田壮亮内野手（32）の名前を挙げた。

「ただ、同じチームの滝沢とかですね、今年活躍できませんでしたけど矢野とか。能力は凄く高いですよね。ほかにも大型でいうと紅林だったりとか」と西武・滝沢夏央内野手（22）、広島・矢野雅哉内野手（26）、オリックス・紅林弘太郎内野手（23）の名前を挙げて「候補はいると思います、たくさん」と続けた。

「ただ、ここで、じゃあ来年（3月に）WBCありますけど、ショートは誰でいく？ってなった時に候補選手はたくさんいるんで、ここからどれだけプロでもトップって言われるようなね、ショートになっていくのか今、見ている時期なんじゃないかなーとは思いますね。今は源田という選手が君臨してて。（ソフトバンクの）今宮（健太）とかね。あのあたりもいますけど。ちょっとみんな試合数も減ってきたりとかして。次の世代がっていうところでいうと、ちょっとまだ物足りなさもありますよね」

現在、侍ジャパンの監督を務めるのは、現役時代に名手として知られた井端弘和氏（50）。

「どうするのかなぁ」とその悩める胸中を想像した宮本氏は「カープの小園（海斗）が終盤ショートやってて。多分、物足りないところはたくさんあると思うんですけど、打つことを考えたりとかして、ある程度守ってくれるんだったら小園を抜てきするかもしれませんし」と広島・小園海斗内野手（25）の起用を選択肢に挙げ、「じゃなくて守備をしっかり重視するんだったら違う選手を選ぶかもしれませんね」と続けた。