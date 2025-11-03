大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第2節の試合が11月1日（土）から3日（月）にかけて行われた。

SVリーグ初代王者のサントリーサンバーズ大阪は、今シーズン初めてのホームゲームで東京グレートベアーズと対戦。フルセットまでもつれ込んだGAME1を制すると、続くGAME2もストレートで勝利し、2連勝を飾った。

開幕節で唯一の2連勝をあげて単独1位となったVC長野トライデンツは、ウルフドッグス名古屋とのホーム戦に挑んだ。GAME1では、オポジットの酒井秀輔とアウトサイドヒッター（OH）の工藤有史を中心に得点を重ねたVC長野だったが、力及ばずストレート負け。切り替えて臨んだGAME2では、フルセットまで持ち込んだものの力及ばず敗戦し、白星をあげられずにホーム開幕節を終えた。

サントリーとの開幕節を1勝1敗で終えた大阪ブルテオンは、今節をヴォレアス北海道と戦った。GAME1ではOHの甲斐優斗が、秋季関東大学バレーボールリーグ戦の男子1部・2部入替戦に出場するために欠場した大阪Ｂ。それでも選手層の厚さを発揮した大阪Ｂは連日ストレート勝利を飾り、首位に躍り出た。

勝利をあげられずに開幕節を終えた日本製鉄堺ブレイザーズは、前節WD名古屋相手にフルセットのゲームを展開した広島サンダーズと対戦した。GAME1ではマシュー・アンダーソン、高梨健太を中心に攻撃を展開した日鉄堺BZがセットカウント3-1で勝利したものの、GAME2では広島THが修正を図りストレートで勝利。両チームは1勝1敗で第2節を終えた。

開幕戦でヴォレアスに黒星を喫していたジェイテクトSTINGS愛知は、ホームで東レアローズ静岡と対戦。GAME1第4セットでは拮抗した戦いを展開したものの、エースのトリー・デファルコを中心に得点を重ねたSTINGS愛知が勝利。ホームの声援を受け2連勝を飾った。

これでSVリーグ男子は早くも全勝と全敗のチームがなくなり、混戦模様。その中でもヴォレアスに2試合連続のストレート勝ちを収めた大阪Ｂがセット率の関係でリーグ首位に立っている。

次戦の第3節は、11月7日（金）から9日（日）にかけて、東京GB vs VC長野、ヴォレアス vs 日鉄堺BZ、東レ静岡 vs 大阪Ｂ、広島TH vs STINGS愛知、WD名古屋 vs サントリーの全5カードが実施される。

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第2節 GAME1結果



サントリーサンバーズ大阪 3-2 東京グレートベアーズ

（25-15、20-25、29-27、18-25、15-12）



VC長野トライデンツ 0-3 ウルフドッグス名古屋

（18-25、19-25、22-25）



大阪ブルテオン 3-0 ヴォレアス北海道

（25-23、25-22、25-22）



日本製鉄堺ブレイザーズ 3-1 広島サンダーズ

（25-17、20-25、25-18、25-17）



ジェイテクトSTINGS愛知 3-1 東レアローズ静岡

（25-20、14-25、25-17、27-25）

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第2節 GAME2結果



サントリーサンバーズ大阪 3-0 東京グレートベアーズ

（25-20、25-15、25-15）



VC長野トライデンツ 2-3 ウルフドッグス名古屋

（25-23、26-24、19-25、23-25、11-15）



大阪ブルテオン 3-0 ヴォレアス北海道

（25-21、25-19、25-22）



日本製鉄堺ブレイザーズ 0-3 広島サンダーズ

（19-25、22-25、19-25）



ジェイテクトSTINGS愛知 3-2 東レアローズ静岡

（25-21、24-26、29-27、20-25、25-23）