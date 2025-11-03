嵐、デビュー日にファンクラブ会員限定生配信 およそ4年10ヶ月ぶり5人そろって実施
5人組グループ・嵐が、デビュー日の11月3日午後5時から、ファンクラブ会員限定生配信『生配信だヨ嵐会 2025』を開催した。2020年12月31日に行った『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』以来、およそ4年10ヶ月ぶりとなる、5人そろっての生配信となった。
【写真】久々に2人でCM撮影に挑んだ櫻井翔＆相葉雅紀
SNS上では「もう泣きそう」「5人そろっているところを見たら、泣いちゃう」「全然変わってない」「ありがとう！」などといった感想が相次いで寄せられている。
これに先駆けて、FAMILY CLUB onlineの公式サイトでは「嵐ファンクラブ会員限定『生配信だヨ嵐会 2025』の開催が決定！嵐のデビュー記念日となる11／3は、嵐5人と一緒に楽しい時間を過ごしましょう！」と伝えられていた。
嵐は相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔によるアイドルグループ。STARTO ENTERTAINMENT所属。1999年、シングル「A・RA・SHI」でメジャーデビュー。09年『第60回 NHK紅白歌合戦』に初出場。同年、『第42回 オリコン年間ランキング2009』で、シングル、アルバム、DVD、アーティスト・トータルセールスでそれぞれ1位を獲得し、史上初の4冠を達成するなど、名実ともに国民的アイドルグループのひとつに成長した。
各メンバーがソロとしても、映画やドラマなどで主演を務めている。19年1月、20年12月31日をもって活動休止することを発表した。25年5月6日に、ファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」内で2026年春ごろにコンサートツアーの開催を発表。同ツアーをもってグループ活動を終了すると報告した。
