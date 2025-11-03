先週金曜日に突如動いた名古屋の主婦殺害事件。逮捕された69歳の女の供述が徐々に分かってきました。この26年間について「毎日不安だった」と話しているということです。

楽しそうに息子を抱く高羽奈美子さん（当時32）。この映像が撮影されたおよそ半年後、刃物で刺され殺害されました。

26年前に起きた殺人事件は先週金曜日、急展開します。

「被疑者を通常逮捕」

警察は高羽さんを殺害した疑いで、名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者（69）を逮捕。翌日には、容疑者立ち会いのもと現場検証が行われました。

現場検証を終えたばかりのアパートの部屋にカメラが。犯人の血が残されたこの部屋は、高羽さんの夫・悟さんが犯人が捕まった際に現場検証ができるよう家賃を払い続けてきました。その総額は2200万円あまりにのぼります。

高羽奈美子さんの夫 悟さん

「残しておいて本当に良かった」

安福容疑者は悟さんと高校時代の同級生で、部活動も同じでした。当時、悟さんに好意を寄せていたということです。

高羽奈美子さんの夫 悟さん

「安福容疑者とはほとんど会話した記憶がない。いまだに信じられない」

高校時代の同級生は…

高校の同級生

「おとなしい子で口数も少なかった」

悟さんは当時2歳だった息子の航平さんとビラ配りをするなど、事件の解決を粘り強く待ち続けてきました。

遺族にとって長すぎる26年を安福容疑者は何を思い、どう生きてきたのか。

近隣住民

「（安福容疑者と）あまり会ったことがない。見ることもあまりない」

地域の集まりに参加することはなく、近隣トラブルを起こした様子もないという安福容疑者。きょう、新たに逮捕後の供述が明らかに…

「毎日不安だった」

安福容疑者は、この26年間について「毎日不安だった」と供述。「事件について新聞も見られなかった。事件の日が近づくと悩んで気持ちも落ち込んで沈んだ。家族や親族がいるから迷惑をかけられないし、捕まるのが嫌だった」と話しているということです。

安福容疑者は今年8月以降、警察から複数回事情聴取を受け、当初はDNAの提出を拒否していましたが、出頭の直前にようやく応じ、これが逮捕の決め手に…

「今年8月に警察が来て、捕まってしまうことを覚悟した。被害者に対して申し訳ない」

幸せな日常を突然奪われた高羽さんは安福容疑者と面識がなかったとみられ、警察が引き続き犯行の動機を調べています。