3日は文化の日です。石川県内は雨やくもりのくずついた天気となりましたが、行楽地やイベント会場には多くの人が訪れていました。

河合 紗花 記者：

「3連休の最終日、天気はあいにくの雨ですが、多くの人たちが訪れ、観光を楽しんでいます」



低気圧や強い寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定となった3日の石川県内。

金沢の最高気温は13.8度と、11月下旬並みの寒さとなりましたが、文化の日にあわせて無料開園された兼六園では、多くの人が紅葉した秋の園内を散策していました。





来園者は：「結構、肌寒くて、ジャンパーとか、もっと持ってくればよかったです」「でもね、雨の兼六園も風情があっていいですよね」一方、石川県野々市市で開かれていたのは、町ぐるみでの体験イベント。

子どもたちに自分の好きなことを見つけてもらおうと、地元の企業や団体がさまざまな体験コーナーを設けています。



こちらは、実際の医療現場で使われるVRの体験コーナー。



心臓が3Dで現れ、触ったり、中に入り込んで観察したりできます。

体験した子どもは：

「心臓の中がこんなふうになってるって、初めて知った」



また、実際の工場で使われているスイッチを組み立てるモノづくり体験も…

体験した子どもは：

「楽しかったです」

保護者は：

「普段かわいいカバン作りとか絵描いたりとか多いんですけど、理系的なイベントにも興味持ってもらえたんで、いろんなものに興味持ててよかったのかなと」



子どもたちは、さまざまな体験を通して、興味の幅を広げているようでした。

石川県内のぐずついた天気は3日までで、4日以降、天気は回復する見込みです。