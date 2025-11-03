¤ª¤à¤¹¤Ó¤¬·ê¤ËÍî¤Á¤¿¡ª Ãæ¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤ï¤¤¤¤À¼¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ú¤ª¤à¤¹¤Ó¤³¤í¤ê¤ó¤Ê¤Í¤³¡Û¡¿¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡
¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¡Ê¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡© ¤ª¤à¤¹¤Ó¤³¤í¤ê¤ó¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡¢¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤Ê°ïÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª ¤Í¤³¤¬¤¤¤ì¤Ð¤ß¡¼¤ó¤Ê¹¬¤»¡£ÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¡½¡½!? ¤È¤Ã¤Æ¤â¤æ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤æ¤ë¤¤¡£10·î16ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·´©¡¢Æ¸ÏÃ¡ß¤Í¤³¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¤Í¤³¤Þ¤ó¤¬Âè4ÃÆ¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¤ª¤à¤¹¤Ó¤³¤í¤ê¤ó
¤à¤«¤·¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬»³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤ò¤¦¤Ã¤«¤ê·ê¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£·ê¤ÎÃæ¤«¤é²Î¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤ÆÃæ¤ØÆþ¤ë¤È¡¢¤Í¤º¤ß¤¿¤Á¤¬²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¤ª¤à¤¹¤Ó¤ò´î¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Í¤º¤ß¤¿¤Á¤Ï¤ª¤à¤¹¤Ó¤ò¤¯¤ì¤¿¤ªÎé¤Ë¹¥¤¤Ê¤Ä¤Å¤é¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ä¤Å¤é¤òÁª¤Ó¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ³«¤±¤ë¤ÈÃæ¤Ë¤ÏÊõÊª¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿ÍßÄ¥¤ê¤Ê¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤â¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ·ê¤ËÆþ¤ê¡¢¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤Í¤º¤ß¤¿¤Á¤òº¤¤é¤»¡¢Âç¤¤¤¤Ä¤Å¤é¤òÁª¤ó¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬²È¤Ç³«¤±¤ë¤ÈÃæ¤«¤é¤Ï²½¤±Êª¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÍßÄ¥¤ê¤Ê¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ï¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¤µ¤ë¤«¤Ë¹çÀï
¤à¤«¤·¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤«¤Ë¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ë¤¬¤ªÃë¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤µ¤ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ³Á¤Î¼ï¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÈ¾¤ÐÌµÍý¤ä¤ê¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤«¤Ë¤Ï³Á¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¡¢³Á¤ÎÌÚ¤ò°é¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿³Á¤ò¼ý³Ï¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢¤µ¤ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¼«Ê¬¤¬ºÎ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤ë¤ÏÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ð¤«¤ê³Á¤ò¿©¤Ù¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¤«¤Ë¤Ë¤Ï½Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀÄ¤¯¤Æ¸Ç¤¤³Á¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿±±¡¢¥Ï¥Á¡¢¥¯¥ê¤¬¤«¤Ë¤Î¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤µ¤ë¤Ø¤Î»ÅÊÖ¤·¤ò´ë¤Æ¤Þ¤¹¡£ºîÀï¤Ï¸«»ö¤ËÀ®¸ù¡£
¤µ¤ë¤Ï²þ¿´¤·¡¢³Á¤ÎÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ½Ï¤·¤¿³Á¤ò¤«¤Ë¤Î¤¿¤á¤ËºÎ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âÃçÎÉ¤¯²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡© ¤ª¤à¤¹¤Ó¤³¤í¤ê¤ó¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡¢¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤Ê°ïÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª ¤Í¤³¤¬¤¤¤ì¤Ð¤ß¡¼¤ó¤Ê¹¬¤»¡£ÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¡½¡½!? ¤È¤Ã¤Æ¤â¤æ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤æ¤ë¤¤¡£10·î16ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·´©¡¢Æ¸ÏÃ¡ß¤Í¤³¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¤Í¤³¤Þ¤ó¤¬Âè4ÃÆ¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¤ª¤à¤¹¤Ó¤³¤í¤ê¤ó
¤à¤«¤·¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬»³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤ò¤¦¤Ã¤«¤ê·ê¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£·ê¤ÎÃæ¤«¤é²Î¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤ÆÃæ¤ØÆþ¤ë¤È¡¢¤Í¤º¤ß¤¿¤Á¤¬²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¤ª¤à¤¹¤Ó¤ò´î¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Í¤º¤ß¤¿¤Á¤Ï¤ª¤à¤¹¤Ó¤ò¤¯¤ì¤¿¤ªÎé¤Ë¹¥¤¤Ê¤Ä¤Å¤é¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ä¤Å¤é¤òÁª¤Ó¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ³«¤±¤ë¤ÈÃæ¤Ë¤ÏÊõÊª¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿ÍßÄ¥¤ê¤Ê¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤â¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ·ê¤ËÆþ¤ê¡¢¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤Í¤º¤ß¤¿¤Á¤òº¤¤é¤»¡¢Âç¤¤¤¤Ä¤Å¤é¤òÁª¤ó¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬²È¤Ç³«¤±¤ë¤ÈÃæ¤«¤é¤Ï²½¤±Êª¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÍßÄ¥¤ê¤Ê¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ï¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¤µ¤ë¤«¤Ë¹çÀï
¤à¤«¤·¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤«¤Ë¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ë¤¬¤ªÃë¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤µ¤ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ³Á¤Î¼ï¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÈ¾¤ÐÌµÍý¤ä¤ê¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤«¤Ë¤Ï³Á¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¡¢³Á¤ÎÌÚ¤ò°é¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿³Á¤ò¼ý³Ï¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢¤µ¤ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¼«Ê¬¤¬ºÎ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤ë¤ÏÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ð¤«¤ê³Á¤ò¿©¤Ù¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¤«¤Ë¤Ë¤Ï½Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀÄ¤¯¤Æ¸Ç¤¤³Á¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿±±¡¢¥Ï¥Á¡¢¥¯¥ê¤¬¤«¤Ë¤Î¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤µ¤ë¤Ø¤Î»ÅÊÖ¤·¤ò´ë¤Æ¤Þ¤¹¡£ºîÀï¤Ï¸«»ö¤ËÀ®¸ù¡£
¤µ¤ë¤Ï²þ¿´¤·¡¢³Á¤ÎÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ½Ï¤·¤¿³Á¤ò¤«¤Ë¤Î¤¿¤á¤ËºÎ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âÃçÎÉ¤¯²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£