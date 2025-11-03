『逃げ釣り』26年春アニメ化決定＆ティザーPV解禁 声優陣に芹澤優、田丸篤志、梅田修一朗ら
シリーズ累計100万部突破した『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』（略称：『逃げ釣り』）が、2026年春にテレビアニメ化されることが決定。併せて、ティザービジュアル＆PVが公開され、原作者とメインキャストからもお祝いコメント、お祝いイラストが到着した。
【動画】武闘派令嬢が婚活っ！ 釣りあげたのは王子様!? 『逃げ釣り』ティザーPV
原作は、武闘派令嬢による婚活ラブコメディを描いた、ももよ万葉・三登いつきが手掛ける原作小説（SQEXノベル）と、ながと牡蠣が手掛ける同名コミックス（マンガUP！連載）で展開されている大人気シリーズ。
アニメ化にあたり、監督をオグロアキラ、シリーズ構成を横手美智子、キャラクターデザインを鈴木勇、アニメーション制作をTROYCAが手掛ける。
武道の名家であるアンノヴァッツィ公爵家の令嬢マリーア（通称：ミミ）は、末っ子ながらに「武術の才能」を見出され、跡取りとして育てられた。しかし、弟が生まれたことにより急きょ、その役目を降りることに…。
父からなるべく優良物件の婿を探せと命じられたものの、ムーロ王国内の目ぼしい貴族子息たちはすでに予約済み。そこで遠縁の親戚アイーダを頼って隣国のルビーニ王国へ留学し婚活に励んでいたところ、王立学園の卒業パーティーの場で初対面の王子レナートから身に覚えのない婚約破棄を宣言されてしまう―。
婚約もしていないのに婚約破棄されたマリーアの婚活の行方とは…？
メインキャストとして、ムーロ王国の武道の名家アンノヴァッツィ公爵家の令嬢マリーア・アンノヴァッツィを芹澤優、ルビーニ王国の第一王子レナート・ディ・ルビーニを田丸篤志、ルビーニ王国、アメーティス公爵家の令嬢アイーダ・アメーティスを早見沙織、レナートの弟で、ルビーニ王国の第二王子プラチド・ディ・ルビーニを梅田修一朗、ルビーニ王国、チガータ侯爵家の令息ライモンド・チガータを八代拓が演じる。
このたび、キャラクターデザイン・鈴木勇描き下ろしとなるティザービジュアルが解禁。バラが舞い散る青空を背景に、華やかなドレスに身を包んだ公爵令嬢であるマリーア・アンノヴァッツィが、こぼれるような笑顔とともに力強く拳を突き出す姿が描かれています。拳にはメリケンサックが装着されており、武闘派令嬢らしい、マリーアの力強さが伝わる一枚となっている。
ティザーPVでは、いきなりの婚約破棄に戸惑うマリーアや、次々と現れる魅力的なキャラクターたちの姿が、コミカルでテンポの良いシーンを織り交ぜて展開され、賑やかな物語の幕開けを楽しむことができる。
また、11月3日〜7日“いい魚の日”を記念して本日よりキャンペーンを実施。
テレビアニメ化を記念してティザービジュアルがプリントされたAmazonギフトカードや原作小説・原作マンガセットなどが総勢100名に当たる“いい魚の日”キャンペーンを作品公式Xにて展開する。さらに本作にちなんだクイズに正解すると当選確率がアップ？ 詳細は公式Xにて。
そして、池袋・サンシャインシティ他にて11月8日、9日開催予定のアニメイトガールズフェスティバル2025にてキッチンカーの出店が決定。東京・入谷に佇む完全会員制・紹介制の隠れ家レストラン「肉究Ogatomo」とコラボし、本作にちなんだドリンクやフードを提供するほか、
購入者限定のノベルティも配布予定。
アニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』は、2026年春放送。
原作者、メインキャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原作・ももよ万葉
まさに大漁御礼！ 素晴らしいイラストと漫画を両エンジンに大海原に船出した「逃げ釣り」に、なんとチ−ム・アニメが乗船してくださいました！ これも偏に制作に携わっていただいた皆様、そして、応援してくださった皆様のおかげです。心から感謝いたします。
最初から最後までずーっと元気いっぱい、幸せなラブコメです。一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。
■原作（イラスト）・三登いつき先生
「逃げ釣り」アニメ化おめでとうございます！大好きなこの場面やあの場面が映像作品として豪華かつ鮮明に逃げ釣りの魅力を余すところなく表現してくださると思うと今から興奮でソワソワしっぱなしです…！ 逃げ釣りチームはとても温かくやる気に満ち溢れたメンバーで、作品の魅力を伝えるため沢山悩んで制作してくださっています。自分も原作イラストに携わらせていただく身として、より一層気を引き締めていきたいです！
■原作（漫画）・ながと牡蠣
逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件 コミカライズを担当しております、ながと牡蠣と申します！
そうですよ皆さん！ 逃げ釣りが！アニメ化しますよーー！！！！！！ ミミのあんなパンチや、こんなアッパーが、映像で！見れちゃいますよ！ めちゃくちゃ楽しみじゃないですか…？！？？！
ももよ先生、三登先生、本当におめでとうございます！ 1ファンとしてもとっても嬉しいお知らせなのですが、なんと今回、わたくしも“原作チーム”の一員としてプロジェクトに参加させていだたいております！
小説も、コミカライズも、アニメもミミパワー全開の明るく賑やかな作品になっておりますので皆様に楽しんでもらえると嬉しいです！
■芹澤優
マリーア（ミミ）を演じます芹澤優です。
ミミは本当に見ていて気持ちがいい子で、なんでも声に出しちゃうから裏表もなくて、天真爛漫おてんば娘！ とにかく目が離せません！！ そしてたくさんの愛を受けて育ってきた子です。それはお父さんや家族、さらに原作のももよ万葉先生や制作スタッフさん、なにより原作ファンの皆様。そんなミミを、私も負けないよう愛して演じました。
たくさんの人を笑顔にできますように！よろしくお願いします！
■田丸篤志
レナートを演じます、田丸篤志です。
この作品は主人公のミミを始め、正統派…ではないキャラクターが多く登場します。レナートも高貴で品位ある姿も描かれますが、見ている方がツッコミを入れたくなるような場面も沢山。
見た目からは想像できないキャラと、予想からずれていくストーリーにアフレコしながら毎話楽しませてもらっています。
その楽しさが倍増されて皆さんの元に届くはず。お楽しみに！
■早見沙織
アイーダは、やさしさの中に芯の強さと品格を持ち、主人公のマリーアを温かく支える存在です。
どんな時も明るくて周りにパワーを与えてくれるマリーアとの掛け合いは、マイク前で思わずにこにこしてしまうような幸せな時間でした。
また、アイーダとプラチド殿下との可愛らしいやりとりにもご注目ください。放送をお楽しみに！
■梅田修一朗
プラチド・ディ・ルビーニ役をまかせていただきます、梅田修一朗です！
きらびやかな世界に腕っぷしで挑むミミがとっても魅力的で、読むのが楽しい作品でした！
優しい眼差しと、佇まいが素敵なプラチド。彼の王族としての一面と、等身大の一面を演じられるよう意識して収録させていただきました。どうぞ放送をお楽しみに〜！
■八代拓
ライモンド役で出演させて頂きます、八代拓と申します。
主にレナート殿下のお付きとして常に目を光らせている彼は、非常に真面目で仕事に対しても実直に向き合っているキャラクターです。しかしその行動はレナート殿下を想うあまり、周りからすると少し笑ってしまうようなシーンもあるかもしれません。そんなところも楽しんで頂けたら嬉しいです。
