7ORDER、ジュニア時代の楽曲披露で反響続々「夢を見てるみたい」「数字は結成日？」メイクにも注目集まる
【モデルプレス＝2025/11/03】7ORDERのX（旧Twitter）が10月30日、更新された。上田竜也がプロデュースする『MOUSE PEACE FES. 2025』でジュニア時代の楽曲を披露したことを明かし、反響を呼んでいる。
10月29・30日に国立代々木競技場 第一体育館にて開催された『MOUSE PEACE FES. 2025』。30日に出演した7ORDERは「MOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite 7ORDERがパフォーマンスさせていただきました ご来場いただいた皆さま、初めましての皆さま、共演者の皆さま、そして ＃上田竜也 さん、最高に楽しい時間をありがとうございました！」とつづり、メンバー集合のオフショットを投稿した。また。セットリストも公開し、7ORDERのジュニア時代の楽曲である「superman」を披露したことも明かしている。
他にも同アカウントではメンバー個別のオフショットも公開。安井謙太郎は「0521」「0522」、諸星翔希は「Love.T」、萩谷慧悟は黄色や紫などのペイントを顔に施している。
この投稿には「感無量」「こんな未来が待っているなんて」「胸がいっぱい」「夢を見てるみたい」「メイクの数字は結成日？」「顔にメンカラ入れてるの泣く」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆7ORDERの投稿に反響
