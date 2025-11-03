森香澄、清楚なミニ丈ルックをネット絶賛「天使が舞い降りて来た」「かわいいの天才」
元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が2日にインスタグラムを更新。雑誌撮影のオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】森香澄、シックなミニ丈ルック
森が「雑誌撮影終わりに」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ミニスカートとジャケットをシックな雰囲気に演出した彼女の姿が収められている。投稿の中で森は「最近、パンツスタイルが多くなりがちなので、気持ちと体型を引き締めるためにたまにミニ丈を履くようにしています」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「天使が舞い降りて来たのかと思いました」「かわいいの天才」「スタイルも抜群です」などの声が集まっている。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。あざとかわいい言動から「令和のあざと女王」と呼ばれる元テレビ東京のアナウンサー。近年は女優としても活躍し、2025年は7月期ドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）に出演。10月からはアナウンサー役を演じるドラマ『死ぬまでバズってろ!!』（MBS）もスタートした。
引用：「森香澄」インスタグラム（＠mori_kasumi_）
