嵐が５人で生配信、来春ツアー詳細発表はなし「みんな、２６周年おめでとう！」

嵐が３日、有料ファンクラブサイトで、デビュー２６周年を記念した生配信イベント「生配信だヨ嵐会 ２０２５」を行った。今年５月に再始動後、５人そろっての生配信は初めて。来春開催予定のツアーの詳細発表はなかった。

デビュー記念日のこの日、予告通り午後５時から生配信がスタートした。５人は声をそろえて「嵐で〜す！」と仲むつまじげにあいさつ。リーダー・大野智による「僕ら、２６周年おめでとう！」の掛け声でシャンパンを開封し、乾杯しながら「みんな、２６周年おめでとう！」と画面越しのファンと記念日を祝い合った。

嵐は２０２０年末から活動休止し、今年５月６日に再始動と、来年５月末をもって活動を終了することを発表。以降、ファンクラブサイトで５人の出演動画が投稿されることはあったが、生配信は初めてとなった。

約５年ぶりにリアルタイムで映し出された大野の姿に、ファンはチャットなどで「大野君、日焼けしたね！」「約５年ぶりのリアタイ大野君」「久しぶりの５人に感動」と歓喜。大野は「（活動休止中の）４年半くらい自由に生きさせてもらって、わがままも聞いてもらった」とメンバーやファンに改めて感謝。「これからライブもある。期待して待っていてください」と呼びかけた。

ファン注目の来春開催予定のツアー日程や場所などの発表はなく、詳細は“お預け”となった。配信でファンからの「来年のライブに向けて始めていることはあるか？」との質問に、長年ライブの演出や構成を担当してきた松本潤は「ちょこちょこ嵐の曲を聞き始めてる」と着々と準備を進めている様子をうかがわせた。

配信では、１９９９年のこの日にデビューした当時からの歩みを振り返るなど、嵐らしいアットホームな雰囲気で思い出話に花を咲かせ、ファンを楽しませた。